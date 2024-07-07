F.Bahçe, Graz’da sonunu getiremedi

Fenerbahçe yeni sezonun ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sonuçlanırken Edin Dzeko'nun performansı özellikle dikkat çekti. Hücumdaki her atakta payı olan başarılı futbolcu hem pas istasyonlarında hem de ceza sahasındaki servisleriyle tehlike oluşturdu. Mourinho'nun beğendiği Bartuğ Elmaz da 90 dakika sahada kaldı. İkili mücadelelerde genç oyuncu büyük alkış aldı. Portekizli teknik adam 4-2-3-1 sistemi ile sahada yer alırken bek oyuncular Osayi ve Oosterwolde neredeyse orta saha gibi oynadılar. Yung'un golüne Kanarya, Dzeko'nun penaltısıyla yanıt verdi.