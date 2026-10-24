F.Bahçe günlüğü

Kerem'in iki golü de Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla attı. Kerem 2 kez Fenerbahçe ağlarını havalandırırken bu kez forma bulması halinde sarı-lacivertliler adına gol kaydetmenin peşinde.



20 derbide 16 kırmızı

Derbilerdeki kırmızı kartlar da son yıllara damgasını vurdu. İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarılacivertli futbolcular 11, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan son müsabakada 1 kırmızı, 9 sarı kart çıktı.



%83 Fenerbahçe %69 Galatasaray

G.SARAY ile F.Bahçe arasındaki derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. 40 yaşındaki hakem, bugüne kadar iki defa bu dev müsabakada düdük çaldı. İki ekip de birer galibiyet aldı. 2022'de Kanarya, evinde Aslan'ı 2-0 mağlup etti. 2024'te ise Cimbom, sarı-lacivertlileri deplasmanda 3-1 yendi. Karaoğlan, G.Saray'ın 23 maçında görev alırken F.Bahçe'nin 24 karşılaşmasını yönetti. Sarılacivertlilerin tecrübeli hakemle galibiyet yüzdesi 83, G.Saray'ın ise 69…

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör