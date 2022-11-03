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Giriş Tarihi: 3.11.2022

F.Bahçe için bir maçtan fazlası

CEYHUN SAMET YÜKSEL
F.Bahçe için bir maçtan fazlası

Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16’ya direkt katılacak ve 9 Mart’a kadar Avrupa’da maç oynamayacak. Kasasına minimum 2.3 milyon Euro koyarken, ülke puanına 5 katsayı ekleyecek

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil… Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK
Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe, bu sayede sadece Süper Lig'e odaklanma fırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak (Liderlik 4, son 16 turuna kalma 1).

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Jesus'un sözleri maçı gözden çıkardığı anlamına gelmez
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarına baktığımız zaman Dinamo Kiev karşılaşması "kazanılması gerekmeyen" bir hedef olarak karşımızda. Kurt hoca bir şeyin çok iyi farkında; şampiyon olması lazım. Gruptan çıkmayı garantilediği bir ortamda önceliğini Sivasspor maçı olarak belirlemesi de çok doğal. Çünkü grup birinciliği için Dinamo Kiev maçını kazanması yetmiyor, Rennes takımı Larnaca'ya fark atarsa onlar üste çıkacak. Yılların tecrübesi, bu noktada takımın üstünde baskı kurmayı sanki hayalcilik gibi görmüş olabilir. Bu nedenle "Şans bulamayanları oynatacağız, Lucescu'yu sevindirebiliriz" açıklamasını yaptı. Bu demek değil ki Fenerbahçe, maçı gözden çıkardı. Ama formda ve maç kazandıran önemli yıldızlarını korumaya aldı.

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F.Bahçe için bir maçtan fazlası
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