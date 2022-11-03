F.Bahçe için bir maçtan fazlası

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak.Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak.Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor.Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacakBİR GÖRÜŞJesus'un sözleri maçı gözden çıkardığı anlamına gelmezTeknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarına baktığımız zaman Dinamo Kiev karşılaşması" bir hedef olarak karşımızda. Kurt hoca bir şeyin çok iyi farkında; şampiyon olması lazım.Çünkü grup birinciliği için Dinamo Kiev maçını kazanması yetmiyor, Rennes takımı Larnaca'ya fark atarsa onlar üste çıkacak. Yılların tecrübesi, bu noktada takımın üstünde baskı kurmayı sanki hayalcilik gibi görmüş olabilir. Bu nedenleaçıklamasını yaptı. Bu demek değil ki Fenerbahçe, maçı gözden çıkardı.