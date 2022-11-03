F.Bahçe için bir maçtan fazlası

Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16’ya direkt katılacak ve 9 Mart’a kadar Avrupa’da maç oynamayacak. Kasasına minimum 2.3 milyon Euro koyarken, ülke puanına 5 katsayı ekleyecek
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son haftaya Rennes'in önünde artı 1 averajla lider giren Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. Ancak liderliksadece kendisininalacağı sonucabağlı değil… Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Liderliğin Kanarya'ya getirisi ise oldukça büyük… Öncelikle son 32 turunu bay geçip, son 16'ya direkt katılacak.
TRAFİK RAHATLAYACAK
Bu da 9 Mart'a kadar Avrupa'da karşılaşma oynamayacağı anlamına geliyor. Fenerbahçe,bu sayede sadeceSüper Lig'e odaklanmafırsatını yakalayacak. Ayrıca minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak (Liderlik 4,son 16 turuna kalma 1).
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Jesus'un sözleri maçı gözden çıkardığı anlamına gelmez Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarına baktığımız zaman Dinamo Kiev karşılaşması "kazanılması gerekmeyen" bir hedef olarak karşımızda. Kurt hoca bir şeyin çok iyi farkında; şampiyon olması lazım. Gruptan çıkmayı garantilediğibir ortamda önceliğini Sivasspor maçıolarak belirlemesi de çok doğal. Çünkü grup birinciliği için Dinamo Kiev maçını kazanması yetmiyor, Rennes takımı Larnaca'ya fark atarsa onlar üste çıkacak. Yılların tecrübesi, bu noktada takımın üstünde baskı kurmayı sanki hayalcilik gibi görmüş olabilir. Bu nedenle "Şans bulamayanlarıoynatacağız, Lucescu'yu sevindirebiliriz" açıklamasını yaptı. Bu demek değil ki Fenerbahçe, maçı gözden çıkardı. Amaformda ve maç kazandıran önemli yıldızlarınıkorumaya aldı.