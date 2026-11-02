F.Bahçe için Yıldırım’a destek olmalıyız

Son seçimde Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta geride kalan Hakan Safi, dün Kasımpaşa- Beşiktaş maçını izledikten sonra açıklamalarda bulundu. Şu anda F.Bahçe'nin gündeminin seçim olmadığının altını çizen Safi, şunları söyledi: "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır. Bir tane F.Bahçe var. Seçim geldiğinde herkes eleştirilerini, planlarını anlatır, herkes gardını alır."

ARDA GÜLER'DEN 2 MİLYON EURO

İSPANYOL devi Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, La Liga'da Racing Santander'i 3-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 1 de asiste imza atan 21 yaşındaki futbolcu muhteşem performansını sürdürmeye devam ediyor. Dün Madrid ekibiyle 125. maçına çıkan genç oyuncu, eski kulübü Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro daha kazandırdı. Bu bonusla birlikte sarı-lacivertlilerin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon Euro'ya ulaştı. Böylelikle sözleşmedeki bütün bonuslar tamamlanmış oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör