F.Bahçe krallar gibi

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Dinamo Kiev'i ağırlayacak, ligde 6. haftayı bay geçecekkarşısında alınan mağlubiyetin dışında, son derece etkisiz bir futbol ortaya konulması, maç öncesi Kadıköy'de endişeli bir atmosfer oluşturdu.King, Crespo, Alioski, İrfan ve Gustavo 11'in yeni isimleriydi.yarıya dinlenerek çıkan sarı-lacivertliler ön alan baskısını aynı disiplinle sürdürerek rakibine hücumu hiç düşündürtmedi.Kayserispor ilk fırsatını 73'te yakaladı ancak bunda da Altay sahneye çıktı.yıldızlarıbu takımınnasıl bir kurgudaolacağımerakkonusu.Fenerbahçe'nınBrezilyalı oyuncusu, ilk 11'de çıktığı ilk maça bir gol, bir asistle damgasını vurdu. Sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk idmanda sakatlanıp takımdan uzak kalan Joao Pedro, A. Demir maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen hafta Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olmuştu. 30 yaşındaki forvet, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 37'de Arao'nun pasında fileleri havalandırırken, Kasım 2020'den (Mert Hakan ve Perotti) bu yana ligde Fenerbahçe formasıyla 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim oldu. 50. dakikada King'in golünde ise asisti yapan oyuncuydu.Maçınyıldızı Pedro karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Bu maçı kazanmak önemliydi. Son karşılaşmada aldığımız yenilgi sonrası cevap vermek istiyorduk. Ben de taraftarımız önünde gol atmak için sabırsızlanıyordum. Ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim golüm dışında hepsi çok iyiydi. İlk geldiğimde de söylemiştim. Çok iyi karşılandım. Oynamadığım zaman bile büyük ilgi gördüm. Zor bir lig ve takımların üzerinde kazanma baskısı var. Performansım için mutluyum."Austria Wien ile 18 Ağustos'ta oynanan maçta sakatlanan Joshua King, Adana Demir ve Konyaspor maçlarını kaçırmıştı. Dün 11'de sahaya çıkan Norveçli golcü ikinci yarının hemen başında takımını rahatlatan golü attı. Kasımpaşa'dan sonra dün Kayseri filelerini de havalandırdı.Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk 45 dakika rakibe pozisyon vermedik.İki haftalık süreçte yoktum ama golle dönmüş olmak benim için keyif verici. Takım için bir şeyler yapmak güzel. Gol, galibiyetin yanında bonus oldu.Bizim için en önemlisi bu maçı kazanmaktı. Evimizde ya da dışarıda fark etmez, hep üç puan almak istiyoruz. Hem defans hem de ofansta iyiydik. Bireysel olarak performansımdan memnunum. Her maç daha iyisini vermek istiyorum.Lig'de 6. haftayı bay geçecek Fenerbahçe, sonrasındaki 3 hafta İstanbul dışına çıkmayacak.olan sarı-lacivertliler, ardından bu sezonki ilk derbisine çıkacak veKanarya'nın ilk deplasmanı 9. haftadaki Ankaragücü.Kadıköy'de ilk 73 dakika şut çekmeyen Kayseri bu dakikadan sonra F.Bahçe kalesini tehlikeli yokladı ama Altay'ı geçemedi. Sarı-lacivertli savunmada yaşanan hatada Gökhan çevirdi, Cardoso vurdu. Altay çıkardı. İkinci vuruşta da Altay başarılıydı.İstanbul'a konuk olduğu son 8 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (2B-6M), son 4 karşılaşmayı gol atamadan kaybetti. Bu sezon ilk hafta Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 1-0 yenildi. 3. hafta Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Dün de Kadıköy'den çıkamadı. Kayserispor iki galibiyetini evinde İstanbul (1-0) ve Giresun'dan (3-0) aldıFenerbahçe'nin ilk golü iki Brezilyalı oyuncusunun ortak yapımından geldi. Pedro Fenerbahçe'deki ilk golünü atarken vatandaşı Arao da ligdeki 5, toplamda 9. resmi maçında ilk asistini yapmış oldu. 90 dakika sahada kalan Arao, dün gecenin en iyilerinden biriydi. İlk golde asisti yapan Brezilyalı, 40 kez topla buluştu. 30 pasta yüzde 86.7 pas isabeti sağladı. 3 şut pası verip, bir şut çekti. Bir de top kaptı.