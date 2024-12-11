F.Bahçeliler’den videolu teşekkür

otoMaç 'Yılın Oscarları'nda Fenerbahçe'den 3 oyuncu ödülü layık görüldü. Bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu törene katılamadı.Ancak gönderdikleri video mesajla teşekkürlerini sundular. 'Yılın Sağ Beki'"FotoMaç'a teşekkür ediyorum. Sonraki ödüllerde görüşmek dileğiyle" derken, 'Yılın Sol Kanat Oyuncusu', "Bu ödüle layık gören FotoMaç Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl da aynı başarıyla bu ödülün sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.