F.Bahçe’nin malını sattırmam!

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Aziz Yıldırım konuşmasında kendisinden önceki yönetime özellikle mali açıdan sert eleştirilerde bulundu. Ocak ya da Şubat ayında tüzük kongresi planladığını dile getiren Yıldırım, "F.Bahçe'de satmayı kaldırdık. Mal alındıktan sonra kimse babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. Tüzük kongresinde kulübün mallarının satışını yasaklayan madde koyduracağım. Diyeceğim ki, 'Mal satıp, bonservise harcanmaz" ifadelerini kullandı.

'OCAKTA TAKVİYE YAPARIZ'

4 ayda 197 milyon Euro kaynak ürettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Toplam giderimiz 127 milyon Euro. Kasamızdaki toplam para, 77 milyon Euro. Hangi şirketin kasasında bu para var?" diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı, futbol takımı hedefleri ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz dedim, bunu gerçekleştirdik. Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olacak dedim. Tereddüdüm yok, 1 sene sonra takımı şampiyon yaparak bırakacağım. Gerekirse ara dönemde takıma takviye yaparız."





YÖNETİME TAM YETKİ

Genel kurulda Fenerbahçe Müzesi projesi, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık Binası, Maltepe Futbol Akademisi ve maliyeti 50 milyon Euro olacak Chobani Stadı'nın seyirci kapasitesinin 64 bin kişiye artırımı hususunda yönetime yetki verildi. Ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili daha önce yapılan iş birliğinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, gereken davaların açılması dahil olmak üzere hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar yetki aldı.



BORÇ 27 MİLYAR 821 MİLYON TL

F.BAHÇE Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon TL olduğunu dile getirirken bunun 6 milyar 110 milyon TL'sinin dönen varlıklar, 20 milyar 312 milyon TL'sinin ise duran varlıklardan meydana geldiğini ifade etti. Vodina, kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon TL olduğunu açıklarken "Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 265 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 10 milyar 556 milyon lira" şeklinde konuştu.





ÖNCE 'İBRA ETMEYECEĞİM' DEDİ SONRA İBRA YÖNÜNDE OY VERDİ

MALI tabloya ilişkin açıklamalar sırasında salonda tansiyon yükseldi. Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz, kapatın bitsin. Bak konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre" diye eski yönetime tepki gösterdi. Eski yönetici İlker Alkun ise Yıldırım'a, "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz" sözleriyle karşılık verdi. Kurulda, Sadettin Saran ve yönetimi, oy çokluğu ile ibra edildi. İlk konuşmasında Saran yönetimini ibra etmeyeceğini vurgulayan Aziz Yıldırım oylama öncesinde ise "Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizlerden de rica ediyorum" dedi. Ayrıca Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Aziz Yıldırım'dan konuşması esnasında stadyum projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi. Yıldırım, "Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı. 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi. Projeler Ankara'da imza safhasında. Konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışarıdan inşaat başlayacaktır" şeklinde konuştu.





YALNIZCA KANTE 70 MİLYON EURO!

Guendouzi, Kante, Cherif ve Mert Günok'un maliyetinin 200 milyon Euro olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, "Kante yalnızca 70 milyon Euro (3.9 milyar TL). Çocuğun futbolculuğuna bir şey söylersem çarpılırım. Maaş ve imza parası toplam 41 milyon Euro. Bonservis 5 milyon Euro. 3 alan menajer, 3 daha diyor. Topla topla nereye geldik. Yüzde 40 da vergi koy. Yaptıklarını bilmiyormuş gibi konuşuyorlar" dedi.

BAK F.BAHÇE ADASI!

Yıldırım, projelerini tanıtırken "Bak, Fenerbahçe Adası! Stadyumu halledelim, sonra ona geçeceğiz" müjdesini verdi. Muğla'nın Milas ilçesinde 1907 konutluk bir proje planlanırken arazideki doğal adaya "Fenerbahçe Adası" adı verilecek.





PARAYI YEDİNİZ Mİ?

Aziz Yıldırım, Yusuf Akçiçek ve Szymanski'nin transferlerinden gelen parayla ilgili eski yönetimi eleştirdi: "Yusuf'u 25.7 milyon Euro'ya satmışsınız. 13 milyonu peşin alınmış. 12 milyonunu kırdırmışsınız. Yediniz mi ne yaptınız. Szymanski'yi 10 milyon satmışsınız, 4 milyon 300 peşin almışsınız. 5 bin 700 bin kırdırmışsınız, yemişsiniz!. Üst üste koyunca 141 milyon Euro'yu yemişsiniz."



HASAN VASITASIYLA CHERİF'İ SATABİLDİK

Sidiki Cherif'in satılmasına da değinen Yıldırım, "Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e teşekkür ediyorum. Oyuncuyu, 'bu futbolcu' deyip gelip almadılar. Hasan'ın tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon Euro'ya sattık! Gittiği yerde de daha oynayamıyor! Çok büyük futbolcuydu ondan sattınız değil! Yüzde 5'i yetiştirme payı, gitti. Yüzde 10 komisyon veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör