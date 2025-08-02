F.Bahçe’ye sadık kalacağım!

Son olarak savunmada Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferlerini bitiren Fenerbahçe, kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'da Benfica devreye girdi. Portekiz kulübüne giden Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, İspanyol yıldızın aklını çelmek için hamle yaptı. Ancak Asensio'dan dikkat çekici bir yanıt geldi. 29 yaşındaki oyuncunun, "Fenerbahçe ile anlaştım. Şu an sizinle görüşmem doğru olmaz. Fenerbahçe ile olan anlaşmama sadık kalmak istiyorum. Türk kulübünün bana olan güvenini boşa çıkarmak istemem" dediği öğrenildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise tecrübeli futbolcunun 12 milyon Euro'luk maaş talebini değerlendirip daha büyük bir yıldız ihtimalini masada tutuyor. Kanarya, bu seviyede maaş verilecek daha büyük bir isim bulunup bulunamayacağını araştırıyor. Real Madrid forması giyen Rodrygo için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında Real Madrid'in kararını bekliyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından takımda sıkıntılar yaşayan 24 yaşındaki yıldızın, ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Madrid yönetimi ise yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun, oyuncular hakkında vereceği rapora göre hareket edecek.

HÜCUMUN JOKERI!

Hücum hattında sağ kanat, 10 numara ve forvette görev alan Asensio, profesyonel kariyerine Mallorca'da başladı. Real Madrid, Espanyol, Paris Saint-Germain ve Aston Villa gibi kulüplerde forma giyen İspanyol yıldız, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere kulüp düzeyinde kariyerinde toplam 21 kupa kazandı. Geçen sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.