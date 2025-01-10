Fener ter attı

12'DEN VURDU

Al-Nassr'ın 35 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen En-Nesyri, gerekçesini sene sonunda Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmamak olarak göstermişti. Faslı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 12. golünü dün Türkiye Kupası'nda attı. Bu sezon 7. kez kafa vuruşuyla ağları buldu. Süper Lig'de 8, Avrupa Ligi'nde 3 golü olan 27 yaşındaki oyuncu koleksiyona kupayı da eklemiş oldu. Tecrübeli oyuncu 26 resmi karşılaşmada 12 gol-3 asiste imza attı.





ASİSTLE BAŞLADI

Jose Mourinho, kaleci Ertuğrul, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun'u Kasımpaşa'ya karşı 11'de başlattı. Cenk, 2. dakikada En-Nesyri'ye asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 9 resmi maçta sadece 97 dakika süre almıştı.



HAZIRIM HOCAM!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek gibi Mourinho'nun güvenini boşa çıkarmayan diğer isim de Bartuğ Elmaz'dı. 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de oynadığı maçta klas bir vuruşla 45+1'de skoru 3-0'a getirdi. Bartuğ, performansıyla "Hazırım hocam" mesajını verdi. Bu arada 21 yaşındaki eldiven Ertuğrul da kalesini gole kapattı. Özellikle ilk yarıda 3, ikinci yarıda bir pozisyonda etkiliydi.





SAAT GİBİ İŞLEDİLER

F.Bahçe'nın 'Special One' lakaplı hocası Jose Mourinho, özel biri olduğunu dün bir kez daha ortaya koydu. Portekizli teknik adam maçın bitiş düdüğü ile sahaya girdi. Ama bu kez hedefinde kendi futbolcuları değil Kasımpaşa'nın U19 seviyesindeki oyuncuları vardı. Onları etrafına toplayıp kısa bir moral konuşması da yaptı. Mourinho o anları şöyle anlattı: "Biz istemediğimiz için skor daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için böyle bir skor çıktığını söyledim. Onlar savaştılar. Saat gibi işleyen bir sistemleri var."

KASIMPAŞA'NIN HAALAND'I: YAMAN

KARŞILAŞMAYA 18.6 yaş ortalamasına sahip bir kadro ile çıkan Kasımpaşa'nın ve sahanın en genç ismi 15 yaşındaki Yaman Suakar'dı. Sarı saçlarıyla, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'a benzetilen Yaman, 88 dakika sahada kaldı.