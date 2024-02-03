Fenerbahçe kapıyı kapadı

Fenerbahçe'nin opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı, hatta belgelerini dahi imzaladığı Ryan Kent, son anda çark edip gitmeyi kabul etmemişti.Sarı-lacivertli kurmaylar, görüştükleri tecrübeli sol kanada bundan sonra alacağı teklifleri kabul etmesini, aksi takdirde kadro dışı bırakılarak lisansının çıkarılmayacağını bildirdi.Süper Lig'den tam 7 takımdan resmi teklif alan Fenerbahçeli oyuncu, bunların hiçbirine olumlu yanıt vermedi.uzun süren bir sakatlıktan çıkan ve Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 1 gol-1 asist kaydeden Lincoln Henrique, sonrasında ligde süre şansı bulamamıştı.Bugün sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek olan oyuncunun, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da olacak