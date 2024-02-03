Fenerbahçe kapıyı kapadı

Fenerbahçe'nin opsiyonlu kiralık transferi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı, hatta belgelerini dahi imzaladığı Ryan Kent, son anda çark edip gitmeyi kabul etmemişti. Alacaklarını gerekçe gösteren İngiliz futbolcunun tavrı, yönetimi kızdırdı. Kadroya giremeyen ve taliplerini sürekli reddeden 27 yaşındaki oyuncuya rest çekildi.
Sarı-lacivertli kurmaylar, görüştükleri tecrübeli sol kanada bundan sonra alacağı teklifleri kabul etmesini, aksi takdirde kadro dışı bırakılarak lisansının çıkarılmayacağını bildirdi.
SÜPER LİG'DEN 7 TAKIMDAN RESMİ TEKLİF GELDİ
Süper Lig'den tam 7 takımdan resmi teklif alan Fenerbahçeli oyuncu, bunların hiçbirine olumlu yanıt vermedi. Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Türkiye Ligi gibi seçenekleri kalan Kent'in, Fenerbahçe ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
LİNCOLN BREZİLYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de
uzun süren bir sakatlıktan çıkan ve Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 1 gol-1 asist kaydeden Lincoln Henrique, sonrasında ligde süre şansı bulamamıştı. 25 yaşındaki Brezilyalı sol kenar oyuncusu, ülkesinin takımlarından RB Bragantino'ya kiralandı.
Bugün sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek olan oyuncunun, 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da olacak