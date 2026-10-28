Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi dün resmen sona erdi, yeni hoca İtalyan!

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi dün sona erdi. 6-0'lık Aston Villa hezimetiyle başlayan sancılı süreç, Slavia Prag (2-2) beraberliğiyle devam etmişti. Son olarak Galatasaray yenilgisi, iplerin kopmasına sebep oldu. Taraftarın istifaya davet ettiği 65 yaşındaki teknik adam için F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda, "İsmail Kartal kafamda yoktu. Aykut Kocaman'ı getirmemek için her toplantıda laf söylemediniz mi? İsmail Kartal'ı getirin demediniz mi? Kartal'ı ben göndermem. Kendi gitmek istemediği sürece yollamayacağım" demişti. Roma müsabakasının ardından istifa eden ancak reddedilen Kartal, dün bu talebini yine iletti. Samandıra'da Başkan Yıldırım'a "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün önünü açmak istiyorum" dedi.

KARTAL DÖNÜŞTE KAZA YAPTI

Yönetimde yapılan görüşmelerde yolların ayrılması kararı verildi. Kartal'ın tüm teknik ekibi gönderilirken, yardımcı antrenör Kuyt'ın göreve devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Kartal, Samandıra'dan çıkıp evine giderken arabasıyla kaza yaptı. Bir sağlık sorununun olmadığı bildirildi. İlk istifa sonrası bu durumun tekrar yaşanacağını öngören F.Bahçeli idareciler, Conte ile temas kurmuştu. Dün tekrar görüşüldü. İki İtalyan ismin daha gündemde olduğu öğrenildi. A Milli Futbol Takımımız ile yolları ayrılan Montella ve en son Fiorentina'yı çalıştıran Pioli listedeki teknik adamlar. Yönetimden bazı isimler Montella'ya sıcak bakarken, bazıları ise İtalyan hocanın Milli Takım'da başarısız olduğu ve takıma fayda sağlamayacağı yönünde görüş bildirdi.

LUKAKU İLE 2 ZAFER

F.Bahçe'nin görüştüğü İtalyan teknik adam Antonio Conte, sarı-lacivertlilerin Belçikalı forveti Romelu Lukaku ile iki farklı takımda çalıştı: İnter ve Napoli… Hatta birlikte iki kulüpte de İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadılar. Ancak geçen sezon Napoli'de ikili arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmiş ve süreç sonunda önce Conte, ardından da Lukaku veda etmişti. Conte, İtalya Serie A'da 5, İngiltere Premier Lig'de de 1 şampiyonluk yaşadı.



İLKLERİ BAŞARDI

TÜRKİYE'DE Adana Demirspor'u çalıştıran ve ardından da A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı ekibi EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. Türkiye'yi ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselten İtalyan hoca, 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti de aldı. Ancak Uluslar A Ligi'ndeki 4 maçını da kaybeden (Fransa 1-0, İtalya 4-1, Belçika 3-0, İtalya 3-1) tecrübeli hocayla yollar ayrıldı.



ABDULLAH AVCI ÇOK İSTEKLİ

F.BAHÇE yönetimi, şu anda boşta olan ve yorumculuk yapan Abdullah Avcı ile de görüştü. 2021- 2022 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Avcı, sarı-lacivertlileri çalıştırmayı çok istediğini daha önce açıklamıştı. Yapılan görüşmede 63 yaşındaki hocanın, kendine olan inancını F.Bahçeli idarecilere vurguladığı ve "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



İŞTE DUYURU

F.Bahçe resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve F.Bahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör