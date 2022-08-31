Fenerbahçe’de Burak Kapacak çıkmazda

Bordeaux'nun kapısından dönüp geçen yıl F.Bahçe'ye imza atan Burak Kapacak, istediği forma şansını bulamadı. 2026'ya kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi bir kez daha talip oldu. Ancak sonuç alamadı.
VALENCIA'YA EN AZ İKİ MAÇ CEZA
Bu arada Fenerbahçe'de Konya maçında rakibine ayağıyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılan Valencia, PFDK'ya sevk edildi. Ekvadorlu forvetin, kural dışı hareketi nedeniyle 43. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya verildiği açıklandı. Talimatnamede, "Sert ve ciddi faul yapanlara 2 ila 4, şiddetl i harekette bulunanlara ise 3 ila 6 maç men cezası verilir" yazıyor.
TIAGO ÇUKUR OYNAMADAN GİTTİ
Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Watford U21'den 250 bin Euro'ya aldığı Tiago Çukur'u, Belçika 2. Lig ekibi Dender'e bir yıllığına kiraladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Hollanda doğumlu santrfor, sarı-lacivertli formayı sadece Rezerv Lig'de Kasımpaşa (75 dk) ve Adana Demir (58 dk) karşılaşmalarında terletti.