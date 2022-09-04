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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:41

Fenerbahçe'de Haret Ortega ve Alexandre Penetra listede

Fenerbahçe’de Haret Ortega ve Alexandre Penetra listede

Bir stoper daha almak isteyen Fenerbahçe'nin hedefinde iki isim var. Sarı Lacivertliler, Meksika ekibi Toluca'da görev yapan Haret Ortega veya Portekiz'de Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Savunmaya genç bir ismi dahil etmek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Daha önce de Kanarya'nın gündeminde yer alan Haret Ortega için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Meksika'da Toluca forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile yeniden temas kuruldu. Genç oyuncunun da Kanarya'ya gelmek istediği öğrenilirken, aradaki ufak pürüzler giderilirse transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek olarak görünüyor.

Diğer taraftan ise hedef Portekiz olacak. Famalicao forması giyen Alexandre Penetra da Kanarya'nın listesinde bulunuyor. 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Özellikle Penetra'nın, 20 yaş altında olması sebebiyle Fenerbahçe'nin işi kolaylaşacak.

Yani genç oyuncu, TFF'nin açıkladığı yeni statü doğrultusunda yabancı kontenjanına takılmayacak. Sarı-Lacivertliler, iki oyuncudan birine mutlaka çubuklu formayı giydirmek istiyor. (Fanatik)

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Fenerbahçe'de Haret Ortega ve Alexandre Penetra listede
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