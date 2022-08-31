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Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:07 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:17

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un tercihleri tartışma konusu

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un tercihleri tartışma konusu

Fenerbahçe'de "Benim için ideal 11 yok" diyen Jorge Jesus'un tercihleri tartışılıyor. 13'ü yeni, toplam 24 isme forma veren Portekizli hoca, 4 lig maçında 4 farklı 11'le sahaya çıktı. 3 farklı sistem denedi. 13 gol attı ama 2 golü olan G.Saray'la aynı puanı aldı.

Fenerbahçe'nin Konya karşısında aldığı yenilgi, Jorge Jesus'un sistemini ve oyuncu tercihlerini yeniden tartışılır hale getirdi. Portekizli hoca, "Benim için ideal 11 yok" dese de taraftar birbiriyle ezbere oynayan bir takım görmek istiyor. 3-3'lük Ümraniye beraberliğinin ardından gelen 6-0'lık Kasımpaşa ve 4-2'lik Adana Demirspor galibiyetleri Jesus'a yapılan eleştirilerin dozunu düşürürken, Konyaspor yenilgisi ateşe yeniden benzin döktü.

7 FARKLI GOLCÜSÜ VAR
Tecrübeli hoca, 4 lig maçında 4 farklı 11 ve 3 değişik sistemle sahaya çıkarken, 24 oyuncuya şans verdi. Bunlardan 13'ü yeni transfer, 11'i eski isimlerdi. 24 değişik futbolcuyla zirvede olan Fenerbahçe'nin Jesus'unu, Sivas (22) takip etti. Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray 21 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, 13 kez ağları sarsıp, 7 farklı isimle gol bulup, ligin en çok gol atan ekibi oldu ama 2 gol attığı için eleştirilen Galatasaray'la aynı puanı (7) topladı.

SİSTEM DEĞİŞTİ, SKOR GELMEDİ
Fenerbahçe, Konya'ya karşı maç 11'e 11 oynanırken ilk 23 dakikada 0 şut, 0 orta, 0 korner ile oynadı. 90 dakikada 3 sistem değiştiren Jesus, golü bir türlü bulamazken, 10'a 10 oynanan ikinci yarıda rakibe gol şansı veren Kanarya'da sadece 3 futbolcu şut çekebildi. Konyaspor maçına 3-4-3 sistemi ile başlayan Portekizli hoca, 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e geçiş yaptı. Ardından da 3-4-2 ye dönen Jesus, maç içerisinde 3 sistem değiştirmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

GÖREV ALANLAR

- Altay Bayındır
- Attila Szalai
- Ferdi Kadıoğlu
- Osayi-Samuel
- Ezgjan Alioski
- Luan Peres
- Marcel Tisserand
- Gustavo Henrique
- Mauricio Lemos
- İrfan Can Kahveci
- Miguel Crespo
- Willian Arao
- Arda Güler
- Miha Zajc
- Lincoln
- Mert Hakan
- İsmail Yüksek
- Diego Rossi
- Joao Pedro
- Joshua King
- Mergim Berisha
- Bruma
- Serdar Dursun
- Enner Valencia

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un tercihleri tartışma konusu
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