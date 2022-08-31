Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un tercihleri tartışma konusu

7 FARKLI GOLCÜSÜ VAR

Tecrübeli hoca, 4 lig maçında 4 farklı 11 ve 3 değişik sistemle sahaya çıkarken, 24 oyuncuya şans verdi. Bunlardan 13'ü yeni transfer, 11'i eski isimlerdi. 24 değişik futbolcuyla zirvede olan Fenerbahçe'nin Jesus'unu, Sivas (22) takip etti. Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray 21 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, 13 kez ağları sarsıp, 7 farklı isimle gol bulup, ligin en çok gol atan ekibi oldu ama 2 gol attığı için eleştirilen Galatasaray'la aynı puanı (7) topladı.