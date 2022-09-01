Fenerbahçe’den hücum!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce prensipte anlaştığı Maxi Gomez'i, Trabzon'a kaptırırken, başka alternatifler için girişimlerini sürdürüyor.Fenerbahçe, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki tecrübeli forveti kiralamak için İtalyan ekibi Atalanta'ya teklifte bulundu.ulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Muriel için Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini,açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin ayrıcaLeverkusen'de istediği çıkışı yakalayamayan 27 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 197 dakika oynadı, takımına gol ve asist katkısı yapamadı.F.bahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'tan flaş bir iddia geldi. Habere göreAncak oyuncu savaş nedeniyle UEFA müsabakalarından men edilen Zenit'e imza atmak istemedi. Rusya'da da transfer Türkiye'de olduğu gibi 8 Eylül'de sona eriyor. O tarihe kadar Zenit'in oyuncuyu ikna etmeye çalışacağına da vurgu yapıldı.Fenerbahçe için orta saha Ross Barkley ismi gündeme geldi. Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan İngiliz futbolcunun sarılacivertlilerin satış yapması halinde gündeme gelebileceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık tamamlayan Barkley'in, kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. 28 yaşındaki oyuncu için İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da devrede olduğu belirtildi.