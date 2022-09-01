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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Fenerbahçe’den hücum!

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’den hücum!

Maxi Gomez’i Trabzonspor’a kaptıran sarılacivertliler, Atalanta’nın yıldız forveti Luis Muriel ile İranlı golcü için girişimlerini başlattı

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce prensipte anlaştığı Maxi Gomez'i, Trabzon'a kaptırırken, başka alternatifler için girişimlerini sürdürüyor. G.Saray'ın ilgilendiği Mauro İcardi için nabız yoklayan sarı-lacivertli yönetimin, Atalanta forması giyen Luis Muriel ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Fenerbahçe, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki tecrübeli forveti kiralamak için İtalyan ekibi Atalanta'ya teklifte bulundu.

ATALANTA GÖZDEN ÇIKARDI
Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Muriel için Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini, "Muriel takımıda kalacak mı, Bunu gerçekten ben de bilmiyorum. Piyasanın son gününde göreceğiz" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin ayrıca Bayer Leverkuzen forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun için de temaslarda bulunduğu ifade edildi. Leverkusen'de istediği çıkışı yakalayamayan 27 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 197 dakika oynadı, takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

SZALAİ'DEN ZENİT'E 'HAYIR'
F.bahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'tan flaş bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe ile Rusya şampiyonu Zenit, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Szalai'nin transferi konusunda anlaştı. Ancak oyuncu savaş nedeniyle UEFA müsabakalarından men edilen Zenit'e imza atmak istemedi. Rusya'da da transfer Türkiye'de olduğu gibi 8 Eylül'de sona eriyor. O tarihe kadar Zenit'in oyuncuyu ikna etmeye çalışacağına da vurgu yapıldı.

ORTA SAHAYA BARKLEY İDDİASI
Fenerbahçe için orta saha Ross Barkley ismi gündeme geldi. Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan İngiliz futbolcunun sarılacivertlilerin satış yapması halinde gündeme gelebileceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık tamamlayan Barkley'in, kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. 28 yaşındaki oyuncu için İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da devrede olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe’den hücum!
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