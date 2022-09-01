Fenerbahçe’den hücum!

Maxi Gomez’i Trabzonspor’a kaptıran sarılacivertliler, Atalanta’nın yıldız forveti Luis Muriel ile İranlı golcü için girişimlerini başlattı
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce prensipte anlaştığı Maxi Gomez'i, Trabzon'a kaptırırken, başka alternatifler için girişimlerini sürdürüyor. G.Saray'ın ilgilendiğiMauro İcardi için nabız yoklayansarı-lacivertli yönetimin,Atalantaforması giyenLuis Muriel ilegörüşmelere başladığıöğrenildi. Fenerbahçe, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki tecrübeli forveti kiralamak için İtalyan ekibi Atalanta'ya teklifte bulundu.
ATALANTA GÖZDEN ÇIKARDI
Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Muriel için Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini, "Muriel takımıdakalacak mı, Bunu gerçektenben de bilmiyorum. Piyasanın songününde göreceğiz" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe'nin ayrıca Bayer Leverkuzen formasıgiyen İranlı golcüSardar Azmouniçin de temaslardabulunduğu ifade edildi. Leverkusen'de istediği çıkışı yakalayamayan 27 yaşındaki forvet bu sezon 4 maçta 197 dakika oynadı, takımına gol ve asist katkısı yapamadı.
SZALAİ'DEN ZENİT'E 'HAYIR'
F.bahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili Macaristan'da yayın yapan Nemzetisport'tan flaş bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe ile Rusyaşampiyonu Zenit, 20 milyon Euro bonservisbedeliyle Szalai'nin transferi konusundaanlaştı. Ancak oyuncu savaş nedeniyle UEFA müsabakalarından men edilen Zenit'e imza atmak istemedi. Rusya'da da transfer Türkiye'de olduğu gibi 8 Eylül'de sona eriyor. O tarihe kadar Zenit'in oyuncuyu ikna etmeye çalışacağına da vurgu yapıldı.
ORTA SAHAYA BARKLEY İDDİASI
Fenerbahçe için orta saha Ross Barkley ismi gündeme geldi. Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan İngiliz futbolcunun sarılacivertlilerin satış yapması halinde gündeme gelebileceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık tamamlayan Barkley'in, kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. 28 yaşındaki oyuncu için İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da devrede olduğu belirtildi.