Fenerbahçe’nin zamanı geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kadro yapılanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Yaptığımız her idmandan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.
Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz. İşte şimdi zamanı geldi. Kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul maçını düşünmüyorum" diye konuştu.
FUTBOL SENTETİK SAHADA DEĞİL, GÜZEL ZEMİNLERDE OYNANIR
İsviçre ekibinin sahasının sentetik olmasını da eleştiren Mourinho, "Futbol yeşil ve güzel zeminlerde oynanmalı, sentetik zeminlerde değil. Bunu hâlâ kullanmak isteyen takımlar var. Bu tarz zeminlerde top daha yavaş ilerliyor. Bizim buna adapte olmamız gerekiyor"
yorumunu yaptı. Lugano'nun hocası Mattia Torti'nin "Mourinho ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Örnek aldığım bir teknik direktör" sözlerini de değerlendiren ünlü hoca, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Kendisinin de iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir. Çocuklarım burada okudular"
ifadesini kullandı.
MOURİNHO RESMEN SAHAYA INIYOR!
Fenerbahçe
sezonun ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'yla çıkıyor... İsviçre ekibi Lugano ile Thun Arena'da oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak
ve Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Sarı-lacivertli taraftarlar geçen sezon Union SG maçında yaptığı taşkınlık nedeniyle cezalı olduğu için tribünde yer almayacak.
Mourinho, ilk kez bir resmi maçta takımını yönetecek. İsviçre Ligi başlarken Lugano ilk hafta 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Grasshoppers'i 2-1 mağlup etti.
BÜYÜK OYUNCULAR REKABETİ SAĞLAR!
MOURINHO ile birlikte basının karşısına çıkan sarı-lacivertli takımın Ganalı stoperi Djiku, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor.
Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarılar elde edeceğiz."
2 SORU 2 CEVAP
1-
En-Nesyri transferi Fenerbahçe'ye ne katar? 25 milyon Euro'luk maliyeti hakkındaki yorumunuz nedir?
2-
Fenerbahçe ilk Avrupa maçına bugün Lugano karşısında çıkıyor. Mourinho'nun ilk sınavı için beklentiniz nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Maliyete bakılmaz
Bana
göre Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. En-Nesyri günümüz futbolunun istediği santrfor özelliklerinin tümüne sahip...
Hem ayak hem de kafa vuruşlarındaki başarısıyla iyi bir golcü. Aynı zamanda sırtı dönük oynamayı da bilen, orta sahadaki arkadaşlarına alan hazırlayan bir yapıya sahip... Jose Mourinho tabii ki bu futbolcuyu tercih etmekte haklı. Fenerbahçe yönetimi de ne yapıp edip bu transferi gerçekleştirdi. Mali açıdan büyük bir rakam gibi görünebilir ama bu tip bir futbolcuyu transfer edeceksen
çok fazla bu konunun üzerinde durmamak gerekir.
Lugano'yu yener
Fenerbahçe
daha tam olarak hazır değil, ama bana göre Lugano da hazır değil. Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadrosu var. Sarı-lacivertliler, bu deplasmandan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönebilir.
Takım, Fransa Birinci Ligi ekiplerinden RC Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçında başarılı bir futbol ortaya koydu. Zaten bu da skora 4-0 olarak yansıdı. Aynı şekilde 5-1 kazanılan Hull City karşılaşmasında da oldukça başarılı bir oyun vardı. Tabii ki sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları çok net bir fikir vermez ama ben yine de olumlu buldum.
GÜRCAN BİLGİÇ
Mourinho'ya hediye
Transfer
sürecinde Ali Koç yönetimi 100 milyon Euro'ya yakın bir bütçe oluşturdu. Seçimlere baktığımızda en yüksek oranı santrfora ayırdığı zaten göründü. Rakamın 15 veya 25 olması çok önemli değil, "kusursuz fırtına" için hazırlandılar.
Mourinho'nun "abartmayın" uyarısına rağmen listesindeki ilk isim için tüm imkânlarını da kullandılar. Bu transfer hem Mourinho'ya bir hediye, hem de birlikte yürüyecekleri yol için taşıdıkları ciddiyeti gösteriyor.
İki maçı da kazanır
Dört
hazırlık maçında ilk onbiriyle çok oynamadı Mourinho... Tüm hesabını bu maç için yaptı aslında. Değişiklikleri bile 70'ten sonra gerçekleştirdi. Kadrosunu hazırladı. Lugano'nun 40 milyon Euro değerinde olmasını da küçümsemedi. Hull City maçının karakteri, aslında bu maçın planıydı. Topu rakibe veren, kaleyi pozisyona kapatan, fırsat ve geçiş hücumlarıyla da beş gol atan bir takım. Mourinho hiç kibire kapılmadan önce yenilmeden İstanbul'a gelecek, Kadıköy'de fişi çekecek.
Bence, iki maçı da kazanacaklardır.