Fenerbahçe’nin zamanı geldi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kadro yapılanmasından çok memnun olduğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık.Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz. İşte şimdi zamanı geldi. Kazanmak için buraya geldik. Sadece İstanbul maçını düşünmüyorum" diye konuştu.İsviçre ekibinin sahasının sentetik olmasını da eleştiren Mourinho, "Futbol yeşil ve güzel zeminlerde oynanmalı, sentetik zeminlerde değil. Bunu hâlâ kullanmak isteyen takımlar var.yorumunu yaptı. Lugano'nun hocası Mattia Torti'nin "Mourinho ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Örnek aldığım bir teknik direktör" sözlerini de değerlendiren ünlü hoca, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Kendisinin de iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum.ifadesini kullandı.sezonun ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'yla çıkıyor...ve Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.Mourinho, ilk kez bir resmi maçta takımını yönetecek.MOURINHO ile birlikte basının karşısına çıkan sarı-lacivertli takımın Ganalı stoperi Djiku, şu ifadeleri kullandı:Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz. Bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarılar elde edeceğiz."En-Nesyri transferi Fenerbahçe'ye ne katar? 25 milyon Euro'luk maliyeti hakkındaki yorumunuz nedir?Fenerbahçe ilk Avrupa maçına bugün Lugano karşısında çıkıyor. Mourinho'nun ilk sınavı için beklentiniz nedir?göre Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı.Hem ayak hem de kafa vuruşlarındaki başarısıyla iyi bir golcü. Aynı zamanda sırtı dönük oynamayı da bilen, orta sahadaki arkadaşlarına alan hazırlayan bir yapıya sahip... Jose Mourinho tabii ki bu futbolcuyu tercih etmekte haklı. Fenerbahçe yönetimi de ne yapıp edip bu transferi gerçekleştirdi.çok fazla bu konunun üzerinde durmamak gerekir.daha tam olarak hazır değil, ama bana göre Lugano da hazır değil.Takım, Fransa Birinci Ligi ekiplerinden RC Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçında başarılı bir futbol ortaya koydu. Zaten bu da skora 4-0 olarak yansıdı. Aynı şekilde 5-1 kazanılan Hull City karşılaşmasında da oldukça başarılı bir oyun vardı. Tabii ki sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları çok net bir fikir vermez ama ben yine de olumlu buldum.Mourinho'ya hediyesürecinde Ali Koç yönetimi 100 milyon Euro'ya yakın bir bütçe oluşturdu. Seçimlere baktığımızda en yüksek oranı santrfora ayırdığı zaten göründü.Mourinho'nun "abartmayın" uyarısına rağmen listesindeki ilk isim için tüm imkânlarını da kullandılar.hazırlık maçında ilk onbiriyle çok oynamadı Mourinho... Tüm hesabını bu maç için yaptı aslında. Değişiklikleri bile 70'ten sonra gerçekleştirdi. Kadrosunu hazırladı. Lugano'nun 40 milyon Euro değerinde olmasını da küçümsemedi. Hull City maçının karakteri, aslında bu maçın planıydı. Topu rakibe veren, kaleyi pozisyona kapatan, fırsat ve geçiş hücumlarıyla da beş gol atan bir takım.Bence, iki maçı da kazanacaklardır.