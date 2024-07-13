Ferdi’nin peşini bırakmıyorlar

EURO 2024'te değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United oldu. Dortmund'un ardından sarı-lacivertlilere İngilizler'den 25 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi.Ada ekibinin teklifini yükseltmediği takdirde takas formülü devreye girecek. Kadroda düşünmediği isimleri sarı-lacivertlilere önerecek olan Manchester cephesine takastamesajını iletileceği gelen haberler arasında.