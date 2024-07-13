Ferdi’nin peşini bırakmıyorlar

EURO 2024'te değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United oldu. Dortmund'un ardından sarı-lacivertlilere İngilizler'den 25 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın kadrosunda mutlaka görmek istediği Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, 35 milyon Euro'da ısrar ediyor.
Ada ekibinin teklifini yükseltmediği takdirde takas formülü devreye girecek. Kadroda düşünmediği isimleri sarı-lacivertlilere önerecek olan Manchester cephesine takasta 'Jadon Sancho'yu verin'
mesajını iletileceği gelen haberler arasında. Elindeki sol bek Malacia'dan memnun olmayan Hag, Shaw'ı da yetersiz buluyor.