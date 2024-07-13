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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Ferdi’nin peşini bırakmıyorlar

Samet YÜKSEL
Ferdi’nin peşini bırakmıyorlar

Dortmund’tan sonra M.United da milli sol beki istiyor. İngiliz ekibi, 25 milyon verirken F.Bahçe 35’te ısrarcı

EURO 2024'te değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Manchester United oldu. Dortmund'un ardından sarı-lacivertlilere İngilizler'den 25 milyon Euro'luk teklif geldiği kaydedildi. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın kadrosunda mutlaka görmek istediği Ferdi için sarı-lacivertli yönetim, 35 milyon Euro'da ısrar ediyor. Ada ekibinin teklifini yükseltmediği takdirde takas formülü devreye girecek. Kadroda düşünmediği isimleri sarı-lacivertlilere önerecek olan Manchester cephesine takasta 'Jadon Sancho'yu verin' mesajını iletileceği gelen haberler arasında. Elindeki sol bek Malacia'dan memnun olmayan Hag, Shaw'ı da yetersiz buluyor.
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Ferdi’nin peşini bırakmıyorlar
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