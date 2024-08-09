Ferdi’ye yeni kontrat

Southampton, Nottingham Forest ve Brighton'un resmi olarak istediği F.Bahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için geri çevrilmesi güç bir teklif daha geldi. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'yu bulan bir rakamla sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken gözler oyuncunun vereceği karara çevrildi.Ancak bu aşamada genç yıldız belirleyici olacak. Kariyerini İngiltere'de sürdürme hedefi olan 24 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yapacağı görüşme sonrası tavrını netleştireceği ifade edildi. Oyuncunun menajerinin ise Ferdi Kadıoğlu'na iki yıl Brighton'da forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği ileri sürüldü.Yönetim bu yeni teklif ile oyuncunun da alacağı rakamda büyük zam yapmayı planlıyor. Gönrüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.