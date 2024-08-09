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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Ferdi’ye yeni kontrat

Southampton, Nottingham Forest ve Brighton’un peşinde olduğu 24 yaşındaki sol bek için rakam 35 milyon Euro’ya kadar çıktı. Sarı-lacivertliler yine kapıları kapadı. Hedef; Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni anlaşma yapmak

Samet YÜKSEL
Ferdi’ye yeni kontrat
Southampton, Nottingham Forest ve Brighton'un resmi olarak istediği F.Bahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için geri çevrilmesi güç bir teklif daha geldi. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'yu bulan bir rakamla sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken gözler oyuncunun vereceği karara çevrildi. Daha önce 25 milyon Euro'luk önerileri kabul etmeyen ve 35 milyon Euro limit belirleyen yönetim, bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.

MENAJERİ AKLINI ÇELİYOR AMA...
Ancak bu aşamada genç yıldız belirleyici olacak. Kariyerini İngiltere'de sürdürme hedefi olan 24 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yapacağı görüşme sonrası tavrını netleştireceği ifade edildi. Oyuncunun menajerinin ise Ferdi Kadıoğlu'na iki yıl Brighton'da forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği ileri sürüldü. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün, milli yıldıza 5 yıllık yeni bir anlaşma teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetim bu yeni teklif ile oyuncunun da alacağı rakamda büyük zam yapmayı planlıyor. Gönrüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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Ferdi’ye yeni kontrat
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