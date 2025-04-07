Fırtına’yı Talisca kopardı

3. GOLÜM GÜZEL AMA İLKİ ANLAMLI

HAT-TRICK yapan Talisca, "Buraya geleli 2 ay oldu. Adaptasyonu tamamlamak önemliydi. Takım olarak gösterdiğimiz performanstan mutluyum. Sürece her zaman inandım ve güvendim. Her geçen gün daha iyi olmak için çalıştım. Hocama ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" derken, skoru ilan eden 107 km. hızla kaleye giden jeneriklik golü için şu yorumu yaptı: "Birkaç maçtır bunu deniyordum. Tek vuruşta güzel gollerim var ama bu da en iyilerinden biri oldu. Ama bizi ayakta tuttuğu için ilk golüm anlamlıydı." 4. golden sonra Alex'in gollerinin ardından çalan müziğin çalması içinse, "Alex benim vatandaşım. Onunla aynı müziğin çalması gurur verici. Umarım kulüp için onun kadar önemli olurum" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE İLK HAT-TRİCK

Trabzonspor maçının ikinci yarısında Djiku'nun yerine oyuna giren Talisca, maçın kaderini değiştirdi. 6 dakika sonra penaltı ile skoru eşitledi. 64'te bu kez Maximin'in asistinde şık bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi. 77'de Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzon defansından seken ve önüne gelen topa ceza sahası çizgisi dışından muhteşem vurdu ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Fenerbahçe formasıyla 8, Süper Lig'deki 5. golüne ulaştı.

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Skriniar golcü oldu. Geçen hafta Bodrum deplasmanında fileleri bulan futbolcu, dün de Trabzonspor karşısında skoru 2-1'e getiren ve takıma hayat veren kritik golün sahibiydi. Slovak oyuncu, klasik öpücüklü sevinciyle golü kutladı.

TOPU EVE GÖTÜRDÜ

Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı topu maç sonunda hatıra olarak eve götürdü.