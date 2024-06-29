Forvette El Kaabi sürprizi

BATSHUAYI'NIN ayrılmasıyla santrfor transferine yoğunlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre;Transferde en büyük engelin, 31 yaşınrami Faslı golcünün aynı zamanda Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüşmede bulunması gösterildi. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi önümüzdeki hafta başında tamamlamayı hedeflediği belirtildi.