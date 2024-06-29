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Giriş Tarihi: 29.6.2024

Forvette El Kaabi sürprizi

Forvette El Kaabi sürprizi
BATSHUAYI'NIN ayrılmasıyla santrfor transferine yoğunlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos'ta forma giyen ve geçmişte Hatayspor'da da ter döken Ayoub El Kaabi ile anlaşmaya çok yakın. Transferde en büyük engelin, 31 yaşınrami Faslı golcünün aynı zamanda Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüşmede bulunması gösterildi. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi önümüzdeki hafta başında tamamlamayı hedeflediği belirtildi.
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Forvette El Kaabi sürprizi
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