Fred 1 ay yok!

Lugano engelini geçerek sevindiren Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta sahası Fred'den kötü haber geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında rakibin atağını kesmek isterken sakatlanan Sambacı, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı. Fenerbahçe, yaptığı açıklamadaLille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında takımdaki yerini alamayacak olan 31 yaşındaki orta sahanın tedavisine başlanırken, oyuncununFenerbahçe'de ikinci sezonunu geçirenF.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç sonunda Fred'in durumunun farkında olduğunu belirterek, "Fred, ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" demişti.