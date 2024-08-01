Fred 1 ay yok!

Lugano engelini geçerek sevindiren Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta sahası Fred'den kötü haber geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında rakibin atağını kesmek isterken sakatlanan Sambacı, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini İsmail Yüksek'e bırakmıştı. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızda sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiğini belirtti.
Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında takımdaki yerini alamayacak olan 31 yaşındaki orta sahanın tedavisine başlanırken, oyuncunun yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Fred, geldiği günden bu yana 4'üncü kez sakatlandı ve toplamda 17 maçta takımını yalnız bıraktı.
F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç sonunda Fred'in durumunun farkında olduğunu belirterek, "Fred, ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" demişti.