Fred heyecanı

Mourinho'nun Fred özlemi bitiyor… Fenerbahçe, Lugano ileBrezilyalı oyuncunun idmandan fotoğrafını paylaştı. Bireysel olarak çalışan Fred'in fotoğrafının altına yerleştirilendönüş için geri sayıma geçildiği şeklinde yorumlandı.F.BAHÇE'NIN eğitim bursu kampanyasına futbol takımı büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Mourinho'nun 'Kulübümüzün başlattığı harika kampanya ile gururduyuyorum" açıklamasından sonra dün de futbolcular kampanya challenge başlattı. Mert Hakan Yandaş 10 çocuğa burs vereceğini açıklayıp, İrfan Can Kahveci'ye çağrı yaptı. Milli oyuncu 17 destekle pası Cengiz Ünder'e attı. Cengiz 20, onun etiketlediği Çağlar Söyüncü 22, Cenk Tosun 23, Dzeko da 9 çocuk sözü verip topu Tadic'e attı.FENERBAHÇE, Süper Lig'de ilk haftayı kayıpsız geçerken ilkler yaşandı.Yeni transfer Allan Saint- Maximin, 11 başladığı maçta ilk asistini yaptı.Edin Dzeko yeni sezona golle girdi.Mourinho ilk kez İsmail- Szymanski orta sahası ile mücadele etti.Yeni transferlerden Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın sonradan oyuna girip ilk lig maçlarına çıktılar.