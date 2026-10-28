‘Futbolcularımıza saldırı yapıldı’

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DERBİNİN bitiş düdüğünün ardından yaşanan kavga için açıklama yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, sorumluların gerekli cezayı almaları gerektiğini aktardı. Sarı-lacivertli ekip şu ifadeleri kullandı:Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, G.Saray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakcı'nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Hiç kimsenin futbolcularımıza saldırma hakkı yoktur.