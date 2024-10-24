Galibiyet sayısında 3’e 3 eşitlik var

Fenerbahçe
, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki takım 1996-1997
sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta bulunurken, Fenerbahçe sahasında 2-0 kaybetti, deplasmanda ise 1-0'lık skorla 3 puan elde etti. 2004- 2005
'te yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiler. Old Trafford'da farklı (6-2) kaybeden Fenerbahçe, sahasında 3-0 galip geldi. Sarılacivertliler, 2016
yılında ise İngiliz ekibine karşı Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Dirk Advocaat yönetiminde Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester ekibine 4-1 yenildi.
MANU TARAFTARINDAN İLGİNÇ TEKLİF!
Fenerbahçe
karşısında teknik direktör Erik ten Hag'a güvenmeyen İngiliz taraftarlar, maç paylaşımlarının altına bıraktıkları mesajlarla dikkat çekti. Yapılan yorumlarda, "Ve ne yazık ki kaybedeceğiz gibi görünüyor", "Fred ve Sofyan bizi bekliyor",
"İlk golü atarlarsa işimiz biter", "Erik ten Hag'ı orada bırakıp Mourinho'yu geri alalım"
ifadeleri öne çıktı.