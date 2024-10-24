Galibiyet sayısında 3’e 3 eşitlik var

, Manchester United ile tarihinde 7. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 3 maçta ise mağlubiyet aldı. İki takımsezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta bulunurken, Fenerbahçe sahasında 2-0 kaybetti, deplasmanda ise 1-0'lık skorla 3 puan elde etti.'te yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiler. Old Trafford'da farklı (6-2) kaybeden Fenerbahçe, sahasında 3-0 galip geldi. Sarılacivertliler,yılında ise İngiliz ekibine karşı Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Dirk Advocaat yönetiminde Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester ekibine 4-1 yenildi.karşısında teknik direktör Erik ten Hag'a güvenmeyen İngiliz taraftarlar, maç paylaşımlarının altına bıraktıkları mesajlarla dikkat çekti. Yapılan yorumlarda, "Ve ne yazık ki kaybedeceğiz gibi görünüyor","İlk golü atarlarsa işimiz biter",ifadeleri öne çıktı.