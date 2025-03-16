Geldiği yere dönüyor

Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesi sonrası gözler karşılaşmada ilk penaltı vuruşunda topun başına geçen ve kaçıran Tadic'e çevrildi. İki yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncu ile yönetim yeniden anlaşmak istiyordu ancak taraftarın yoğun eleştirisi nedeniyle durum değişti. 36 yaşındaki futbolcunun da sezon sonu gideceği takımın belli olduğu iddia edildi. Buna göre Tadic, 2018-2023 yılları arasında formasını giydiği Ajax'a dönecek. Fenerbahçe'de 98 maça çıkıp 27 gol-31 asistlik bir performans sergileyen oyuncu, tüm eleştirilere rağmen bu sezona da 42 maçta 11 gol-15 asist sığdırarak önemli bir istatistiğe imza attı.

6 maçta yenilmedi

ZİRVEYE YERLEŞTİ!

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Persepolis ile İran Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Malavan'ı 2-0 yenen ve böylece 6 lig maçının 4'ünü kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan Kartal'ın takımı maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 47 puanlı Persepolis'i, 46 puanla Sepahan takip ediyor. Tractor 21 karşılaşmada 45 puana sahip. Tractor bugün Gol Gohar'ı yenerse Kartal'ın takımı 2.'liğe gerileyecek.