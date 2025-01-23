Genç yıldız Tadic’ten sinekkaydı tıraş

Adana Demir maçında oyuna sonradan giren ve iki asistiyle gidişatı değiştiren Tadic, Mourinho'dan "Genç oyuncu"
övgüsü almıştı. Sırp yıldız, "Hocamızın yorumundan sonra tıraş olup basın toplantısına geldim. Genç vurgusundan dolayı sakallı çıkmak istemedim. Mourinho bu yüzden dünyanın en iyilerinden biri. Sürekli oyuncularını savunuyor" dedi.
Taraftarın kendisini ıslıklamasını geride bıraktığını da belirten 36 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben taraftarımızı anlıyorum. Hayattan şunu öğrendim ki son maçınız kadar iyisinizdir. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve Fenerbahçe hepimizin önünde. Ben Fenerbahçe'ye imza attığım günden itibaren genç oyunculara yardım etmekle de yükümlüyüm. Buraya gelme sebeplerimden biri de bu."