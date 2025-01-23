Genç yıldız Tadic’ten sinekkaydı tıraş

Adana Demir maçında oyuna sonradan giren ve iki asistiyle gidişatı değiştiren Tadic, Mourinho'danövgüsü almıştı. Sırp yıldız,Taraftarın kendisini ıslıklamasını geride bıraktığını da belirten 36 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben taraftarımızı anlıyorum.