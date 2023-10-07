Git denildi kahraman oldu

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini Joshua King'in golleriyle geçen Fenerbahçe, 15'te 15 yaparken Norveçli oyuncu da performansıyla hayran bıraktı.Yeni dönemde önce rotasyona düşen King, ardından da yabancı sayısına takıldığı için satış listesine konuldu.Premier Lig ekibi Luton Town ile Bundesliga takımı Köln'ün temaslarda bulunduğu 31 yaşındaki yıldız, teklifleri geri çevirdi. Takımda kalmak istediğini bildiren King'in istekli tavrını göz önüne alan teknik heyet, yabancı sorununu son gün Omar Fayed'i Novi Pazar'a kiralayarak çözdü. İsmail Kartal'ın yüzünü kara çıkarmayan oyuncu, şansını iyi kullandı. 375 dakika oynayıp 4 gol-3 asist üreten yıldız futbolcu, toplam 7 gole direkt katkı sağladı.