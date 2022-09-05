Gizli kahraman Arao

Pedro’ya yaptığı asistin yanı sıra 3 kilit pas ile öne çıkan sambacı, pas isabetinde de yüzde 89’luk bir oran yakalayarak gecenin yıldızı oldu
Kayserispor'u Kadıköy'de devirip 3 puanı koparan Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Joshua King, attıkları gollerle dikkat çekerken istatistiklerde maçın gizli kahramanı Willian Arao oldu. Konya mağlubiyeti sonrası ençok eleştirilen isimlerdenbiri olan Brezilyalıoyuncu, Kayserispormaçına ise adeta damgavurdu. 29 yaşındaki ön libero her istatistikte ön plana çıkmayı başardı. İlk golde Pedro'ya asisti yapan Arao, 3 kez kilit pas atarak takımın bu anlamda lideri oldu. Fenerbahçe'ninen çok isabetli pasyapan oyuncusu (57) olan Arao,en dikkat çekici istatistiğe iseüçüncü bölgedeki başarısıyla imzaattı. Tecrübeli futbolcu, üçüncü bölgedeki pas isabetinde yüzde 89'luk bir oran yakaladı ve takımın yine lider ismi oldu.
'ONUNLA 2 YIL ÇALIŞTIM, YAPABİLECEKLERİNİ BİLİYORUM'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hafta içi Arao ile özel bir toplantı yaparak onun öne koşu yapmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı,hücumda takıma katacağı çokşey olduğuna inandığı için öğrencisinidaha önde konumlandırdı.Portekizli hoca maç sonu Arao ile ilgili soruya ise, "Onunla iki yıl çalıştım veneler yapabileceğini iyi biliyorum" yanıtını vererek oyuncunun performansından memnun olduğunu belirtti.
KANARYA DEVLERİ SOLLADI
Hücum futbolunu benimseyen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ligde ilk 5 haftada 15 gol attırdı. Dünya devleri Barcelona, Real Madrid ve İnter 11'er kez ağları bulurken, Milan 10, Juventus 7 gol atabildi. Kanarya aynı zamanda bu performansıyla Liverpool'u da yakaladı. İngiliz devi, sarı-lacivertlilerden 1 maç fazla oynamasına rağmen 6 maçta 15 gol attı.