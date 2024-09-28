Gizli kahraman Becao

Union Saint-Gilloise karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun futbolu alkış aldı. Derbideki savunma aksamaları nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun Djiku yerine oynattığı Brezilyalı stoper, ayağına gelen forma şansını çok iyi kullanarak bir daha bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.28 yaşındaki futbolcu, Union karşısında kazandığı 15 ikili mücadele, 6 hava topu ve kaptığı 3 topla takımının Avrupa Ligi maçında bu istatistiklerde zirveyi gördü. Becao, takım içerisinde top çalma (4), uzaklaştırma (4), şut engelleme (1) karnesiyle karşılaşmaya damgasını vurdu.JOSE