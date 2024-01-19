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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Gol olup yağıyor

Gol olup yağıyor

Sarı-lacivertliler en yakın rakibi PSV’ye 12 gol fark atarak listenin ilk sırasında yer aldı. Dünya devi Bayern’in 69, Real Madrid’i 68 golü var

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 97 gol attı. Takımın en golcüsü 20 kez ağları sarsan Edin Dzeko olurken yıldız ismi Michy Batshuayi (13) takip etti. Sebastian Szymanski (12), İrfan Can Kahveci (11) ve Dusan Tadic (11) gol yağmuruna en çok katkı veren isimler oldu. Kanarya bu performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı.

SOLLADI GEÇTİ
Fenerbahçe 97 golle zirveye çıkarken onu 29 maçta 85 kez fileleri sarsan Hollanda ekibi PSV takip etti. 26 karşılaşmada 82 gol üreten Alman Leverkusen listenin üçüncü sırasında yer aldı. Geçen sezon mücadele ettiği tüm kupalarda mutlu sona ulaşan M.City, 32 maçta 80 gol atarken Real Madrid 28 karşılaşmada, 68 golle listenin 10. sırasında kaldı.

5-1 kazanılan İstanbul maçında Cengiz 4, 7-1'lik Konya karşılaşmasında Dzeko 3, 6-0'lık Adana mücadelesinde ise Batshuayi 4 golle öne çıkmış, toplar hatıra olarak eve götürülmüştü. Sosyal medya hesabı bu kareyi, "Malzeme ekibinin dikkatine, maç topları bizimkilerde" notuyla paylaştı.

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