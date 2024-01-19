Gol olup yağıyor

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 97 gol attı. Takımın en golcüsü 20 kez ağları sarsangol yağmuruna en çok katkı veren isimler oldu. Kanarya bu performansıyla Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı.Fenerbahçe 97 golle zirveye çıkarken onu26 karşılaşmada 82 gol üreten Alman Leverkusen listenin üçüncü sırasında yer aldı. Geçen sezon mücadele ettiği tüm kupalarda mutlu sona ulaşan M.City, 32 maçta 80 gol atarken