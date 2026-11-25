F.Bahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda kaydettiği 11 golle takımının en golcü oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu da Shakhtar Donetsk
maçında Greenwood'u hücumun en önemli silahlarından biri olarak görüyor. İngiliz yıldızın rakip sol bekle bire bir kalmasını hedefleyen
deneyimli teknik adam, oyunu sol kanada yıkıp ters toplarla Greenwood'u pozisyona sokmayı planlıyor
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Mete Efendioğlu - Editör