Golcü alarmı

Fenerbahçe'de bazı futbolcular lig bitmeden veda etmeye hazırlanıyor.. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum:Kanarya'dan 3 yıllık kontrat talep eden Enner Valencia, istediği yanıtı alamadı.Ekvadorlu forvet bu teklife sıcak bakmadı. 3 yıl, her sene için de 2.5 milyon Euro net maaş, toplamda 7.5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile ortak yolda buluşamayınca Brezilya kulübü İnternacional devreye girdi ve Valencia'nın istediği şartları kabul etti.Valencia'nın ardından takımdan ayrılacak diğer isim Joao Pedro... Brezilya asıllı. Performansı eleştirilen Pedro, İtalya'ya geri dönmek istiyor.Kanarya, Pedro ile ilgilenen Genoa, Frosinone Calcio, Empoli ve Bologna gibi takımlardan, zarar edilmeyecek şekilde bonservis talebinde bulunacak.F.Bahçe'nın Hull City'ye kiraladığı Pelkas, İstanbul'a döndü. Sarılacivertlilerle sözleşmesi biten 29 yaşındaki oyuncu, PAOK ile anlaştı. 5 Ekim 2020'de F.Bahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi de var ancak kullanılmayacak.Takımdanayrılacakisimlerin üzerineFenerbahçe, santrfor arayışına çıktı...sarılacivertlilerde,listedeki adaylardan birisi MoussaDembele... Fransız ekibi Lyon'dan kesin olarakayrılacak 26 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Ligtakımlarından15milyon Euro piyasa değerine sahip olanDembele ile anlaşılması durumundaimza parası da ödenecek. Yıldızoyuncu bu sezon Fransa Ligi'nde22 maçta 3 gol atabildi.F.Bahçe'de istediği süreleri bulamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan birçok takım talip oldu. Deneyimli forvet, kulübede olduğu ve 4. santrfor konumuna düştüğü dönemde bile kendisini hep hazır tutmayı başardı. 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcüye, Kayserispor ve Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor'un ilgisi bulunuyor. Serdar'a yurt dışından da teklifler var. Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Serdar; 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.