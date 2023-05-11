Golcü alarmı

Şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, yeni sezon için yine golcü aramaya başladı. Valencia yüzde yüz ayrılıyor. Pedro da yolcu. King ve Serdar Dursun’un durumu ise belirsiz
Fenerbahçe'de bazı futbolcular lig bitmeden veda etmeye hazırlanıyor.. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum:
VALENCİA 3 YIL İÇİN 7.5 MİLYON İSTEDİ
Kanarya'dan 3 yıllık kontrat talep eden Enner Valencia, istediği yanıtı alamadı. Sarı-lacivertliyönetim, 33 yaşındakioyuncusu için 1+1 yıllıkyeni sözleşme teklifindebulundu. Ekvadorlu forvet bu teklife sıcak bakmadı. 3 yıl, her sene için de 2.5 milyon Euro net maaş, toplamda 7.5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia ile ortak yolda buluşamayınca Brezilya kulübü İnternacional devreye girdi ve Valencia'nın istediği şartları kabul etti.
ZARAR ETTİRMEYECEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Valencia'nın ardından takımdan ayrılacak diğer isim Joao Pedro... Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, bir türlüTürkiye'ye uyum sağlayamadı. Performansı eleştirilen Pedro, İtalya'ya geri dönmek istiyor. Busezon ligde 18 maçta 4gol atabilen Pedro'yusarı-lacivertliler, 4.7 milyonEuro'ya kadrosunakatmıştı. Kanarya, Pedro ile ilgilenen Genoa, Frosinone Calcio, Empoli ve Bologna gibi takımlardan, zarar edilmeyecek şekilde bonservis talebinde bulunacak.
PELKAS PAOK İLE ANLAŞTI
F.Bahçe'nın Hull City'ye kiraladığı Pelkas, İstanbul'a döndü. Sarılacivertlilerle sözleşmesi biten 29 yaşındaki oyuncu, PAOK ile anlaştı. 5 Ekim 2020'de F.Bahçe ile 3 yıllık kontrat imzalayan Pelkas'ın sözleşmesinde opsiyon maddesi de var ancak kullanılmayacak.
DEMBELE LİSTEYE GİRDİ
Takımdanayrılacakisimlerin üzerineFenerbahçe, santrfor arayışına çıktı... Bonservisielinde olan futbolculara ve takımında düşünülmeyenönemli futbolculara teklif götürecek sarılacivertlilerde,listedeki adaylardan birisi MoussaDembele... Fransız ekibi Lyon'dan kesin olarakayrılacak 26 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Ligtakımlarından Aston Villa'dan da teklif aldı. 15milyon Euro piyasa değerine sahip olanDembele ile anlaşılması durumundaimza parası da ödenecek. Yıldızoyuncu bu sezon Fransa Ligi'nde22 maçta 3 gol atabildi.
SERDAR DURSUN'UN TALİBİ ÇOK
F.Bahçe'de istediği süreleri bulamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan birçok takım talip oldu. Deneyimli forvet, kulübede olduğu ve 4. santrfor konumuna düştüğü dönemde bile kendisini hep hazır tutmayı başardı. 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcüye, Kayserispor ve Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor'un ilgisi bulunuyor. Serdar'a yurt dışından da teklifler var. Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Serdar; 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.