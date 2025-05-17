Goretzka piyangosu

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlamasına başlandı. Orta sahaya daha kaliteli bir oyuncu almak isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman devinin yıldızını gündemine aldı. Bayern Münih, sezonun ikinci yarısındaki iyi performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcuya teklif götürme kararı aldığı öğrenildi.
Goretzka'dan bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan Bavyera ekibi, oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verecek. Alman orta saha, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bu sezon 39 maça çıkıp ağları 5 kez havalandırırken 2 de asist yapmıştı.