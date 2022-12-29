Görüşmeye hazırım!

Portekiz Milli Takımı’ndan gelen teklife Jorge Jesus’un verdiği ‘Görüşelim’ yanıtı gündeme bomba gibi düştü
Fenerbahçe ligde şampiyonluk mücadelesi verirken teknik direktörü Jorge Jesus'a başka takımların ilgisi bitmiyor. Son olarakDünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesi sonrasıhocası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz içintecrübeli hocanın ismi ön plana çıktı. Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Federasyonu ile yaptığı görüşmede, teknik direktörün Roma'da mutlu olduğunuve 2024 yılında sözleşmesi bitene kadar İtalyan ekibindedevam edeceğini belirtti. Portekiz dışındaki ülkelerle hep 1 yıl kontrat imzalayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den gelen sözleşme uzatma teklifine hep "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verirken, kurt hocanın ülkesinde yayın yapan Record'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre Jesus, Portekiz Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi için görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Haberde, Mourinho'nun teklifi geri çevirmesiyle Jesus'un en güçlü aday olduğuna vurgu yapıldı.
FERDİ YARIŞINAMİLAN DA GİRDİ
Sarı-lacivertli formayla grafiğini her geçen gün yükselten ve Avrupa takımlarının radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na Milan da kancayı taktı. Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin scout ekibinin 3 genç ismi gözüne kestirdiği ve 23 yaşındaki yıldızın da listede olduğu bildirildi. İtalyan ekibinin gündeminde Salzburg'da oynayan Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da bulunduğu belirtildi.