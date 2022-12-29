Görüşmeye hazırım!

Fenerbahçe ligde şampiyonluk mücadelesi verirken teknik direktörü Jorge Jesus'a başka takımların ilgisi bitmiyor.Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Federasyonu ile yaptığı görüşmede, teknik direktörünPortekiz dışındaki ülkelerle hep 1 yıl kontrat imzalayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den gelen sözleşme uzatma teklifine hepyanıtını verirken, kurt hocanın ülkesinde yayın yapanBuna göre Jesus, Portekiz Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi için görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Haberde, Mourinho'nun teklifi geri çevirmesiyle Jesus'un en güçlü aday olduğuna vurgu yapıldı.Sarı-lacivertli formayla grafiğini her geçen gün yükselten ve Avrupa takımlarının radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na Milan da kancayı taktı. Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin scout ekibinin 3 genç ismi gözüne kestirdiği ve 23 yaşındaki yıldızın da listede olduğu bildirildi. İtalyan ekibinin gündeminde Salzburg'da oynayan Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da bulunduğu belirtildi.