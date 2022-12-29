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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Görüşmeye hazırım!

Görüşmeye hazırım!

Portekiz Milli Takımı’ndan gelen teklife Jorge Jesus’un verdiği ‘Görüşelim’ yanıtı gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe ligde şampiyonluk mücadelesi verirken teknik direktörü Jorge Jesus'a başka takımların ilgisi bitmiyor. Son olarak Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesi sonrası hocası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz için tecrübeli hocanın ismi ön plana çıktı. Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Federasyonu ile yaptığı görüşmede, teknik direktörün Roma'da mutlu olduğunu ve 2024 yılında sözleşmesi bitene kadar İtalyan ekibinde devam edeceğini belirtti. Portekiz dışındaki ülkelerle hep 1 yıl kontrat imzalayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den gelen sözleşme uzatma teklifine hep "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verirken, kurt hocanın ülkesinde yayın yapan Record'dan flaş bir iddia geldi. Buna göre Jesus, Portekiz Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi için görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Haberde, Mourinho'nun teklifi geri çevirmesiyle Jesus'un en güçlü aday olduğuna vurgu yapıldı.

FERDİ YARIŞINA MİLAN DA GİRDİ
Sarı-lacivertli formayla grafiğini her geçen gün yükselten ve Avrupa takımlarının radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na Milan da kancayı taktı. Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin scout ekibinin 3 genç ismi gözüne kestirdiği ve 23 yaşındaki yıldızın da listede olduğu bildirildi. İtalyan ekibinin gündeminde Salzburg'da oynayan Nicolas Seiwald ve Maurits Kjaergaard'ın da bulunduğu belirtildi.

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Görüşmeye hazırım!
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