Gövde gösterisi

ile Zimbru'yu karşı karşıya getiren UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı aslında sarı-lacivertlilerin Kadıköy'departisiydi. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile 5 yeni transferi (Djiku, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko) sahadaydı. Moldova ekibinin teknik direktörü Popescu'nun karşılaşma öncesi yaptığıaçıklaması, galibiyetin sinyalini veriyordu ancak merak edilen skordu. 30 Mayıs'ta Antalyaspor karşılaşmasıyla Kadıköy'e veda eden Fenerbahçe,Ferdi, Tadic'in pasında 11. dakikada perdeyi açtı. 3 dakika sonra Dzeko'nun asistinde ağları bulan isim Kent oldu: 2-0. İkinci yarıda da sahne Dzeko'nundu. Boşnak yıldız, Mert Hakan'ın pasında 61'de skoru 3-0'a getirirken, 63'te de Szymanski'ye attırdı.5 gollü galibiyet ve yenilerin coşkusu, gelecek günler adına büyük umut oldu.Geçen sezon Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu ilk resmi maçına da golle başladı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.Fenerbahçe rövanşa 1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da çıkacak. Galibiyet ve beraberliğin yanı sıra, 4 farklı yenilgilerde de turu atlayacak taraf temsilcimiz olacak. Sarı-lacivertliler, 3. turda Lüksemburg takımı FC Differdange 03 ile Slovenya ekibi Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterip, 85 yıllık sıcaklık rekoru kırılırken bundan futbolcular ve taraftarlar da nasibini aldı.Oyuncular su molasında havlulara sarıldı. Bir minik taraftar da tribünde formasını havlu olarak kullandı