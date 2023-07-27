Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Gövde gösterisi
Giriş Tarihi: 27.7.2023

Gövde gösterisi

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Gövde gösterisi

Gol perdesini Tadic’in asistinde Ferdi açtı. Gecenin adamı Dzeko’ydu. Kent’e ve Szymanski’ye attıran Bosnalı yıldız, Mert Hakan’ın pasında da fileleri havalandırdı. Skoru 88’de King ilan etti

Fenerbahçe ile Zimbru'yu karşı karşıya getiren UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı aslında sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de 'Sezona merhaba' partisiydi. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile 5 yeni transferi (Djiku, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko) sahadaydı. Moldova ekibinin teknik direktörü Popescu'nun karşılaşma öncesi yaptığı "Bizden 200 kat daha fazla bütçeleri var. Bir şekilde çıkıp oynayacağız" açıklaması, galibiyetin sinyalini veriyordu ancak merak edilen skordu. 30 Mayıs'ta Antalyaspor karşılaşmasıyla Kadıköy'e veda eden Fenerbahçe, 57 gün sonra eve dönerken, kaledeki örümceği alarak işe başladı. Ferdi, Tadic'in pasında 11. dakikada perdeyi açtı. 3 dakika sonra Dzeko'nun asistinde ağları bulan isim Kent oldu: 2-0. İkinci yarıda da sahne Dzeko'nundu. Boşnak yıldız, Mert Hakan'ın pasında 61'de skoru 3-0'a getirirken, 63'te de Szymanski'ye attırdı. King'in golü ile de rövanş Moldova'ya yapılacak turisttik turdan ibaret hale geldi. 5 gollü galibiyet ve yenilerin coşkusu, gelecek günler adına büyük umut oldu.

ÖRÜMCEK AĞINI ALDI
Geçen sezon Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu ilk resmi maçına da golle başladı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.

4 FARKLI YENILSE DE TURLAYACAK!
Fenerbahçe rövanşa 1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da çıkacak. Galibiyet ve beraberliğin yanı sıra, 4 farklı yenilgilerde de turu atlayacak taraf temsilcimiz olacak. Sarı-lacivertliler, 3. turda Lüksemburg takımı FC Differdange 03 ile Slovenya ekibi Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

REKOR SICAK BUNALTTI
İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterip, 85 yıllık sıcaklık rekoru kırılırken bundan futbolcular ve taraftarlar da nasibini aldı.Oyuncular su molasında havlulara sarıldı. Bir minik taraftar da tribünde formasını havlu olarak kullandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya rüya gibi başladı! Kanarya transferleriyle uçtu...
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Kolay bir tercih yılı olacak
RTÜK'ten LGBT terörüne ceza! Dijital platformlardaki eş cinsel içeriklere üst sınırdan yaptırım
Bakan Göktaş tek tek anlattı: Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçmişti: İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Başkan Erdoğan taktı
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam! Vatandaşlardan tepki: Rant kapısı yaptılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gövde gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA