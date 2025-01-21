ADANA Demir karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Göztepe maçında tribünde olacak. Portekizli hoca, Adana'da ilk 2 gol VAR'dan iptal olunca, geçerli sayılan ilk golün ardından hakem Halil Umut Meler'e 'VAR'a git' hareketi yapmış ve sarı kart görmüştü. TFF kurallarına göre bir teknik adam 4 sarı karta ulaştığında cezalı duruma düşüyor. İlk haftadaki Adana Demir, 7. haftada Antalya ve 11. haftada Trabzonspor karşılaşmalarında da kart görmüştü. Mou, Avrupa'daki Alkmaar maçını tribünden izlemişti.