Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Göztepe maçında tribünde olacak
Giriş Tarihi: 21.1.2025

Göztepe maçında tribünde olacak

Göztepe maçında tribünde olacak
ADANA Demir karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Göztepe maçında tribünde olacak. Portekizli hoca, Adana'da ilk 2 gol VAR'dan iptal olunca, geçerli sayılan ilk golün ardından hakem Halil Umut Meler'e 'VAR'a git' hareketi yapmış ve sarı kart görmüştü. TFF kurallarına göre bir teknik adam 4 sarı karta ulaştığında cezalı duruma düşüyor. İlk haftadaki Adana Demir, 7. haftada Antalya ve 11. haftada Trabzonspor karşılaşmalarında da kart görmüştü. Mou, Avrupa'daki Alkmaar maçını tribünden izlemişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe maçında tribünde olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA