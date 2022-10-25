Gözü gençlerde

Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan şampiyonluk hedefini kovalayan Portekizli çalıştırıcı, diğer yandan da alt kategoride oynayan ve gelecek vadeden isimleri yetiştirmeye çalışıyor
Fenerbahçe'de takımotobüsünden tesislerdeduvarlarınyazılarına kadarher şeyi belirleyen veSamandıra'ya yeni birhava getiren Jorge Jesus, kulübütam anlamıyla benimsemişdurumda... Sadece şampiyonluğaodaklandığıA takımla ilgilenmeyenPortekizli teknikadam, gözünü altyapıyada çevirdi. Alt kategorideoynayan genç oyuncularıtakibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı,özellikle yetenekli ve potansiyeliyüksek isimlerden İsak Vural(16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin HoJo (19) ile bire bir iletişim kuruyor.Altyapı oyuncularını A takımlaidmanlara çıkartıp özel olaraktakip eden tecrübeli hoca, taktiklerveriyor ve uyarılarda bulunuyor.
PARLATTIĞI YILDIZLAR AVRUPA'NIN DEVLERİNE GİDİYOR
Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti. Sporting kariyerinde de altyapıdan çıkan Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, 21 yaşında transfer ettirdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'yaLiverpool'a, Reinier ise 30milyon Euro'ya RealMadrid'e gitti.
KANARYA ZORU KOLAY YAPTI! BIRİ Beşiktaş derbisi olmak üzere ekim ayında şu ana kadar 6 maça çıkan Fenerbahçe, bir beraberlik alıp hiç yenilmedi. 3 günde bir maç takviminde sarı-lacivertliler, kritik galibiyetlere imza attı. Beşiktaş deplasmanından 1 puan çıkaran Kanarya, Başakşehir virajını da galibiyetle döndü. Ekim ayını yenilgisiz kapatmak isteyen F.Bahçe'nin önünde Rennesve İstanbulspor maçlarıbulunuyor. Hedef bu 2 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamak.