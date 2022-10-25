Gözü gençlerde

Fenerbahçe'de tkadarher şeyi belirleyen veSamandıra'ya yeni birhava getiren Jorge Jesus, kulübütam anlamıyla benimsemişdurumda...Alt kategorideoynayan genç oyuncularıtakibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı,özellikle yetenekli ve potansiyeliyüksek isimlerdenile bire bir iletişim kuruyor.Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti. Sporting kariyerinde de altyapıdan çıkan Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, 21 yaşında transfer ettirdiğigitti.Beşiktaş derbisi olmak üzere ekim ayında şu ana kadar 6 maça çıkan Fenerbahçe, bir beraberlik alıp hiç yenilmedi. 3 günde bir maç takviminde sarı-lacivertliler, kritik galibiyetlere imza attı. Beşiktaş deplasmanından 1 puan çıkaran Kanarya, Başakşehir virajını da galibiyetle döndü. Ekim ayını yenilgisiz kapatmak isteyenHedef bu 2 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamak.