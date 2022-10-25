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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Gözü gençlerde

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Gözü gençlerde

Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan şampiyonluk hedefini kovalayan Portekizli çalıştırıcı, diğer yandan da alt kategoride oynayan ve gelecek vadeden isimleri yetiştirmeye çalışıyor

Fenerbahçe'de takım otobüsünden tesislerde duvarların yazılarına kadar her şeyi belirleyen ve Samandıra'ya yeni bir hava getiren Jorge Jesus, kulübü tam anlamıyla benimsemiş durumda... Sadece şampiyonluğa odaklandığı A takımla ilgilenmeyen Portekizli teknik adam, gözünü altyapıya da çevirdi. Alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor. Altyapı oyuncularını A takımla idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.

PARLATTIĞI YILDIZLAR AVRUPA'NIN DEVLERİNE GİDİYOR
Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti. Sporting kariyerinde de altyapıdan çıkan Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, 21 yaşında transfer ettirdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'ya Liverpool'a, Reinier ise 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e gitti.

KANARYA ZORU KOLAY YAPTI!
BIRİ Beşiktaş derbisi olmak üzere ekim ayında şu ana kadar 6 maça çıkan Fenerbahçe, bir beraberlik alıp hiç yenilmedi. 3 günde bir maç takviminde sarı-lacivertliler, kritik galibiyetlere imza attı. Beşiktaş deplasmanından 1 puan çıkaran Kanarya, Başakşehir virajını da galibiyetle döndü. Ekim ayını yenilgisiz kapatmak isteyen F.Bahçe'nin önünde Rennes ve İstanbulspor maçları bulunuyor. Hedef bu 2 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamak.

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Gözü gençlerde
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