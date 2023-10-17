Gözünü 11’e dikti

Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi ilk 11 açıklandığında herkesin isminin kadroda olmasına şaşırdığı, bu karşılaşmada çizgiden çıkardığı topla mücadelenin kahramanlarından biri olmuştu.Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 4maçta süre alabilen tecrübeli futbolcu,toplamda 90 dakika sahada kaldı.A Milli Takım Teknik DirektörüMontella ise Adana Demirspor'daneski öğrencisi Samet Akaydın'a güvenerekkritik maçlarda şans verdi.Başarılı savunmacınınetkili performansı, İsmailKartal'ın yüzünü güldürürken, Kanarya'dabundan sonra Becao-Djikurotasyonunu zorlayacak.2020-21 sezonunda Ankara Keçiörengücü forması giyerken 470 bin Euro'ya Adana Demirspor'a transfer olan Samet Akaydın, 2023 yılının ocak ayı transfer döneminde 3.7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında yönetimin göndermeyi düşündüğü milli stoperin takımda tutulmasını ise teknik direktör İsmail Kartal istedi.F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. 62 yaşındaki teknik adam, "Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor.ifadelerini kullandı. Avrupa takımlarının izlediği sarı-lacivertli futbolcularla ilgili de konuşan Kartal,dedi. Ayrıca 4 kupayı da (Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi, Süper Kupa) almak istediklerini belirtirken, "Ana hedefimiz lig şampiyonluğu" itirafında bulundu.