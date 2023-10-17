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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Gözünü 11’e dikti

Samet YÜKSEL
Gözünü 11’e dikti

Hırvatistan ve Letonya maçlarında kusursuz futbolunu bir de asistle süsleyen 29 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli ekipte Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak

A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi ilk 11 açıklandığında herkesin isminin kadroda olmasına şaşırdığı Samet Akaydın, bu karşılaşmada çizgiden çıkardığı topla mücadelenin kahramanlarından biri olmuştu. Letonya karşısında da başarılı performansını sürdürüp Cenk Tosun'un golünde çok şık bir asist yapan 29 yaşındaki stoper, oyunuyla Fenerbahçe'den hocası İsmail Kartal'a da bir anlamda mesaj gönderdi.

4 MAÇTA SADECE 90 DAKİKA OYNADI
Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 4 istedi. maçta süre alabilen tecrübeli futbolcu, toplamda 90 dakika sahada kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ise Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Samet Akaydın'a güvenerek kritik maçlarda şans verdi. İtalyan çalıştırıcıyı utandırmayan milli futbolcu, Fenerbahçe'de de forma giymek istiyor. Başarılı savunmacının etkili performansı, İsmail Kartal'ın yüzünü güldürürken, Kanarya'da bundan sonra Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak.

YÖNETİM GÖNDERECEKTİ
2020-21 sezonunda Ankara Keçiörengücü forması giyerken 470 bin Euro'ya Adana Demirspor'a transfer olan Samet Akaydın, 2023 yılının ocak ayı transfer döneminde 3.7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında yönetimin göndermeyi düşündüğü milli stoperin takımda tutulmasını ise teknik direktör İsmail Kartal istedi.

KARTAL: FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA BÜTÜN DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR
F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. 62 yaşındaki teknik adam, "Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan 'Gücüm var, ezerim geçerim' diyebiliyor" ifadelerini kullandı. Avrupa takımlarının izlediği sarı-lacivertli futbolcularla ilgili de konuşan Kartal, "Bu sene hiç kimse bir yere gidemez" dedi. Ayrıca 4 kupayı da (Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi, Süper Kupa) almak istediklerini belirtirken, "Ana hedefimiz lig şampiyonluğu" itirafında bulundu.

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