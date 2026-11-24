Fenerbahçe
'nin Marsilya'dan 39 milyon Euro'ya aldığı Mason Greenwood
, Avrupa devlerinin radarına girdi. Napoli'nin gözlemcileri,
sarı-lacivertlilerin Liverpool'u 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında Greenwood'u tribünden izlediği belirtildi. O maçta gol atan yıldız, İtalyan ekibini etkiledi. İspanya'dan Atletico Madrid de hocası Diego Simeone'nin hücum hattını güçlendirmek istemesi nedeniyle Greenwood'u alternatifler arasına aldı.
Bu hamlenin Baena ve Lookman'ın geleceğine bağlı olduğu kaydedildi. Ancak sarı-lacivertliler devre arasında satışa sıcak bakmıyor
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Mete Efendioğlu - Editör