Gümrük’ten Batsman çıkardı

Tenismaçı havasında topbir o kaleye bir bu kaleyegidince karşılaşmanıntansiyonu da heyecanıda yürek dayanmazhale geldi.açtı.Karagümrük iki şok golleKadıköy'de üstünlüğüele geçirdi. Valencia'nıngolüyle takımlar soyunmaodasına 2-2'lik sonuçlagitti. İkinci yarı Valencia'nınpenaltısı ile 3-2 öne geçenF.Bahçe, Altay'ın hatasındaKaragümrük'e penaltı verdi.. 11 dakika içindeverilen 3. penaltıyı yineValencia gole çevirdi.83'te F.Bahçe'denkiralık gidenSon sözüBatshuayi söyledi. 3 puanı F.Bahçe aldı.F.Bahçe'nin gol krallığına koşan Ekvadorlu yıldızı Enner Valenciaİlk 3 haftada Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'a 2'şer gol atan tecrübeli oyuncu 4 hafta sonra bu kez 3 golle döndü. Bu sezon 10. golünü ağlara gönderip krallık yarışında en büyük takipçisi olan 5 gollü Haji Wright'a fark attı. Öte yandan Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana üst üste 4 iç saha maçında gol atan ilk F.Bahçeli oldu.Michy Batshuayi, ligdeki ilk golünü atarken takımını bu sezon ikinci kez yenilgiden kurtardı. Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi'nde D.Kiev filelerini havalandırıp takımını 2-1'lik galibiyete taşımıştı. Belçikalı oyuncu maçtan sonra, sosyal medya hesabından, Rennes karşılaşmasının ardından yaptığı "Devamı gelecek" paylaşımını alıntıladı ve "Sizi uyarmıştım" notunu düştü.Valencia karşılaşma sonunda sözlerine Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayıp şunları söyledi: "Bizimki de çılgınca bir maç oldu. Takımıma gollerle katkı verdiğim için mutluyum. Çok çalışıyoruz. Ama gol yememek için daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Her maçtan 3 puan almak istiyoruz. Evimizdeki gücümüzü biliyoruz."Crespo, Fenerbahçe maçına kadar kalesinde 13 gol gören Karagümrük'ü ceza sahası dışından avlayan ilk isim oldu. Portekizli oyuncu, 9. dakikada orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve uzuktan çok iyi vurdu. Crespo, 5-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'deki maçlarda gole doydu… Sezonu 3-3'lük Ümraniye beraberliği ile açan sarı-lacivertliler, Adana Demir (4-2), Kayseri (2-0), Alanya (5-0) ve Karagümrük (5-4) maçlarında toplam 28 gol izlettirdi. Bu gollerin 19'u Fenerbahçeli futbolculardan geldi.