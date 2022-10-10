Gümrük’ten Batsman çıkardı

F.Bahçe ile Karagümrük’ün nefesleri kesen Rus ruletinde son sözü 90+5’te Batshuayi söyledi. Crespo ile maça hızlı başlayan Kanarya, Borini ve Kouassi'nin golleriyle geriye düştü. Skoru dengeleyen Valencia bir de penaltı ile tribünleri coşturdu. Beyaz noktadan Altay'ı avlayan Borini skoru 3-3'e getirdi. Valencia'nın 2. penaltı ile gelen hat-trick sevinci, F.Bahçe'den kiralık giden Burak'la bitti… 90+5'te 3 puanı F.Bahçe kaptı
İki markaisimJesus vePirlo'nun karşıkarşıya geldiğimücadele 9doğurdu. Tenismaçı havasında topbir o kaleye bir bu kaleyegidince karşılaşmanıntansiyonu da heyecanıda yürek dayanmazhale geldi. Gol perdesini9. dakikada Crespo açtı.Karagümrük iki şok golleKadıköy'de üstünlüğüele geçirdi. Valencia'nıngolüyle takımlar soyunmaodasına 2-2'lik sonuçlagitti. İkinci yarı Valencia'nınpenaltısı ile 3-2 öne geçenF.Bahçe, Altay'ın hatasındaKaragümrük'e penaltı verdi.O dakikaya kadar bir golatan Kouassi'ye de asist yapanBorini penaltıyı da affetmedi:3-3. 11 dakika içindeverilen 3. penaltıyı yineValencia gole çevirdi.83'te F.Bahçe'denkiralık giden BurakKapacak skora dengegetirdi. Son sözüBatshuayi söyledi. 3 puanı F.Bahçe aldı.
VALENCİA'DANİLK HAT-TRİCK
F.Bahçe'nin gol krallığına koşan Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia dün ikisi penaltıdan3 gol atarakbu sezonilk kez hat-trickyaptı. İlk 3 haftada Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'a 2'şer gol atan tecrübeli oyuncu 4 hafta sonra bu kez 3 golle döndü. Bu sezon 10. golünü ağlara gönderip krallık yarışında en büyük takipçisi olan 5 gollü Haji Wright'a fark attı. Öte yandan Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana üst üste 4 iç saha maçında gol atan ilk F.Bahçeli oldu.
UYARMIŞTIM!
Michy Batshuayi, ligdeki ilk golünü atarken takımını bu sezon ikinci kez yenilgiden kurtardı. Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi'nde D.Kiev filelerini havalandırıp takımını 2-1'lik galibiyete taşımıştı. Belçikalı oyuncu maçtan sonra, sosyal medya hesabından, Rennes karşılaşmasının ardından yaptığı "Devamı gelecek" paylaşımını alıntıladı ve "Sizi uyarmıştım" notunu düştü.
ÇILGINCA BİR MAÇ OLDU
Valencia karşılaşma sonunda sözlerine Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayıp şunları söyledi: "Bizimki de çılgınca bir maç oldu. Takımıma gollerle katkı verdiğim için mutluyum. Çok çalışıyoruz. Ama gol yememek için daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Her maçtan 3 puan almak istiyoruz. Evimizdeki gücümüzü biliyoruz."
CRESPO İLK KEZUZAKTAN AVLADI
Crespo, Fenerbahçe maçına kadar kalesinde 13 gol gören Karagümrük'ü ceza sahası dışından avlayan ilk isim oldu. Portekizli oyuncu, 9. dakikada orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve uzuktan çok iyi vurdu. Crespo, 5-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
KADIKÖY'E GELEN GOLE DOYUYOR
Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'deki maçlarda gole doydu… Sezonu 3-3'lük Ümraniye beraberliği ile açan sarı-lacivertliler, Adana Demir (4-2), Kayseri (2-0), Alanya (5-0) ve Karagümrük (5-4) maçlarında toplam 28 gol izlettirdi. Bu gollerin 19'u Fenerbahçeli futbolculardan geldi.