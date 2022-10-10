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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Gümrük’ten Batsman çıkardı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Gümrük’ten Batsman çıkardı

F.Bahçe ile Karagümrük’ün nefesleri kesen Rus ruletinde son sözü 90+5’te Batshuayi söyledi. Crespo ile maça hızlı başlayan Kanarya, Borini ve Kouassi'nin golleriyle geriye düştü. Skoru dengeleyen Valencia bir de penaltı ile tribünleri coşturdu. Beyaz noktadan Altay'ı avlayan Borini skoru 3-3'e getirdi. Valencia'nın 2. penaltı ile gelen hat-trick sevinci, F.Bahçe'den kiralık giden Burak'la bitti… 90+5'te 3 puanı F.Bahçe kaptı

İki marka isim Jesus ve Pirlo'nun karşı karşıya geldiği mücadele 9 doğurdu. Tenis maçı havasında top bir o kaleye bir bu kaleye gidince karşılaşmanın tansiyonu da heyecanı da yürek dayanmaz hale geldi. Gol perdesini 9. dakikada Crespo açtı. Karagümrük iki şok golle Kadıköy'de üstünlüğü ele geçirdi. Valencia'nın golüyle takımlar soyunma odasına 2-2'lik sonuçla gitti. İkinci yarı Valencia'nın penaltısı ile 3-2 öne geçen F.Bahçe, Altay'ın hatasında Karagümrük'e penaltı verdi. O dakikaya kadar bir gol atan Kouassi'ye de asist yapan Borini penaltıyı da affetmedi: 3-3. 11 dakika içinde verilen 3. penaltıyı yine Valencia gole çevirdi. 83'te F.Bahçe'den kiralık giden Burak Kapacak skora denge getirdi. Son sözü Batshuayi söyledi. 3 puanı F.Bahçe aldı.

VALENCİA'DAN İLK HAT-TRİCK
F.Bahçe'nin gol krallığına koşan Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia dün ikisi penaltıdan 3 gol atarak bu sezon ilk kez hat-trick yaptı. İlk 3 haftada Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'a 2'şer gol atan tecrübeli oyuncu 4 hafta sonra bu kez 3 golle döndü. Bu sezon 10. golünü ağlara gönderip krallık yarışında en büyük takipçisi olan 5 gollü Haji Wright'a fark attı. Öte yandan Şubat 2020'den (Max Kruse) bu yana üst üste 4 iç saha maçında gol atan ilk F.Bahçeli oldu.

UYARMIŞTIM!
Michy Batshuayi, ligdeki ilk golünü atarken takımını bu sezon ikinci kez yenilgiden kurtardı. Yıldız oyuncu, Avrupa Ligi'nde D.Kiev filelerini havalandırıp takımını 2-1'lik galibiyete taşımıştı. Belçikalı oyuncu maçtan sonra, sosyal medya hesabından, Rennes karşılaşmasının ardından yaptığı "Devamı gelecek" paylaşımını alıntıladı ve "Sizi uyarmıştım" notunu düştü.

ÇILGINCA BİR MAÇ OLDU
Valencia karşılaşma sonunda sözlerine Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayıp şunları söyledi: "Bizimki de çılgınca bir maç oldu. Takımıma gollerle katkı verdiğim için mutluyum. Çok çalışıyoruz. Ama gol yememek için daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Her maçtan 3 puan almak istiyoruz. Evimizdeki gücümüzü biliyoruz."

CRESPO İLK KEZ UZAKTAN AVLADI
Crespo, Fenerbahçe maçına kadar kalesinde 13 gol gören Karagümrük'ü ceza sahası dışından avlayan ilk isim oldu. Portekizli oyuncu, 9. dakikada orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve uzuktan çok iyi vurdu. Crespo, 5-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

KADIKÖY'E GELEN GOLE DOYUYOR
Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'deki maçlarda gole doydu… Sezonu 3-3'lük Ümraniye beraberliği ile açan sarı-lacivertliler, Adana Demir (4-2), Kayseri (2-0), Alanya (5-0) ve Karagümrük (5-4) maçlarında toplam 28 gol izlettirdi. Bu gollerin 19'u Fenerbahçeli futbolculardan geldi.

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Gümrük’ten Batsman çıkardı
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