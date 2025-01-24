Hakem böyle istedi!

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, maçta iki tane hatalı kırmızı kart kararı olduğuna vurgu yapıp şunları söyledi:Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var.UEFA'da bu seviyede böyle bir şey olmasına inanamıyorum. İtalya'da zaten çok meşhur olan hakemin maça büyük bir etkisi oldu. 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu. Rakip zaten çok teknik. Yusuf harika performans sergiledi. Maximin 3 haftadır antrenman yapmadı.İçinde olduğumuz zor durum devam ediyor. Eksiklerimize bu kez de Amrabat ve Osayi eklendi.