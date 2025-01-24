Hakem böyle istedi!

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, maçta iki tane hatalı kırmızı kart kararı olduğuna vurgu yapıp şunları söyledi: "Hakemi ve VAR'ı konuşmadan maç hakkında yorum yapmak mümkün değil.
Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Szymanski'ye yapılan hareket net kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi, VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra Kumbedi, Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü, yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı.
UEFA'da bu seviyede böyle bir şey olmasına inanamıyorum. İtalya'da zaten çok meşhur olan hakemin maça büyük bir etkisi oldu. 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu. Rakip zaten çok teknik. Yusuf harika performans sergiledi. Maximin 3 haftadır antrenman yapmadı. Tur atlamak için 9 puanın yeterli olacağını düşünüyorum.
İçinde olduğumuz zor durum devam ediyor. Eksiklerimize bu kez de Amrabat ve Osayi eklendi. Bir sonraki turda farklı bir takım olacağız. Önümüzdeki hafta kazanmaya gideceğiz."