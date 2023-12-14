Hastane önündeki konuşmadan rahatsızız

Kulüpler Birliği, Maslak'ta toplandı. Zirvenin ardından Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gündemlerininaktarırken, Meler'e saldırı sonrası başka şeyler konuşulduğunu bildirip şu ifadeleri kullandı:kendini ayırıp spor medyasını, teknik direktörleri,futbolu artık yarışma değil çatışma, hatta ayrışma noktasına geldi. Bu durum, toplumumuza zarar vermekte.yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu olayı kullanmak.ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantıya katıldı. Adil rekabet ve finansal sorunlar üzerine duruldu.FIFA ve İngiltere'ye teşekkür eden TFF Başkanı'nın, hiçbir şekilde kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara, gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi çok şey ifade ediyor.çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Destek olan ama bu anlayışla sorunlara çözüm sağlayamayacağını düşünenler var.kararında kulüp başkanlarına sorulmadı.istifasıyla ilgili bir talep olmadı.hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler, içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Hakem sorunu devam ediyor.yeni bir ihaleden ziyade, mümkünse tamamen kaldırılsın dedik.