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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Hastane önündeki konuşmadan rahatsızız

Hastane önündeki konuşmadan rahatsızız

Kulüpler Birliği’nin toplantısında gündem, Meler’e saldırı olayıydı. Birlik ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, TFF’nin istifasını istemediklerini belirtirken kulüplerin bu konudaki tavrını da açıkladı

Kulüpler Birliği, Maslak'ta toplandı. Zirvenin ardından Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gündemlerinin e-bilet, yayın ihalesi, yayın gelirlerinin dağılımı ve yeni lig formatı olduğunu aktarırken, Meler'e saldırı sonrası başka şeyler konuşulduğunu bildirip şu ifadeleri kullandı:
TFF'NİN kendini ayırıp spor medyasını, teknik direktörleri, başkanları ve yöneticileri bu olayda suçlayıcı, azmettirici tavrı, bu toplantıda şiddetle reddedilen konu oldu.
TÜRK futbolu artık yarışma değil çatışma, hatta ayrışma noktasına geldi. Bu durum, toplumumuza zarar vermekte. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır.
ASLA yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu olayı kullanmak.

BİZE HİÇ TEŞEKKÜR ETMEDİ
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da toplantıya katıldı. Adil rekabet ve finansal sorunlar üzerine duruldu. Sayın Bakan'ın, sorunları bizden duyması kıymetliydi. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz.
UEFA, FIFA ve İngiltere'ye teşekkür eden TFF Başkanı'nın, hiçbir şekilde kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara, gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi çok şey ifade ediyor.
TFF'DEN çok memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. Destek olan ama bu anlayışla sorunlara çözüm sağlayamayacağını düşünenler var. Federasyonlar, MHK'ler değişiyor ama sorunlar devam ediyor.

TFF'NİN İSTİFASINI İSTEMEDİK
ERTELEME kararında kulüp başkanlarına sorulmadı.
TFF'nin istifasıyla ilgili bir talep olmadı.
HAKEMLERİN hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler, içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Hakem sorunu devam ediyor.
PASSOLİG yeni bir ihaleden ziyade, mümkünse tamamen kaldırılsın dedik.

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Hastane önündeki konuşmadan rahatsızız
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