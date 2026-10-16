Hata Bahçe

Deplasmanda 6-0'lık Aston Villa yenilgisiyle 34 yıl sonra (1992'de 1-7 / Sigma Olomouc) en ağır hezimetini yaşayan Fenerbahçe, hatalarının kurbanı oldu. Orta sahadan çıkışlarda İngiliz ekibinin ön alan baskısında kaptırılan toplar ve oyuncuların hamlelerinde gecikmeleri, sarılacivertli ekibin başına iş açtı. Teknik heyetin 8 numarada tercih ettiği İsmail Yüksek ile santrfor Vedat Muriqi'in hatalı pasları rakibe 3 gol hediye etti. Milli futbolcu İsmail, 1 de penaltıya sebebiyet verdi. Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç hata yapmayan bu sene gole neden olan 3 hata gerçekleştiren Fenerbahçe, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'nde bunu en fazla yaşayan ikinci takım oldu. İlk sırada İtalyan devi İnter (4) bulunuyor.

EN ÇOK TOP KAYBI OĞUZ AYDIN'DAN

Fenerbahçe'de Aston Villa maçında en fazla top kaybını 16 kezle mücadelesiyle takımın ayakta kalan tek ismi Oğuz Aydın yaptı. Marco Asensio'nun yerine oynayan İrfan Can Kahveci (14), Nelson Semedo (13) ve İsmail Yüksek (11) takip etti.

3.7 REYTİNGLE EN DÜŞÜK PUAN

Aston Villa önünde 60 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 64 kez topla buluşurken 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan milli futbolcu, 3.7 reytingle maçın en düşük puanını aldı.

YILDIRIM'DAN LOCA İÇİN 4. DAVA!

CHOBANI Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurdu. Başvuru üzerine açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde görülecek. Aziz Yıldırım, 217 numaralı locayla ilgili daha önce de üç kez mahkemeye başvurmuş, ancak bu başvuruların tamamı mahkemeler tarafından reddedilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör