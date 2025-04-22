Hayaller böyle bitti

Fenerbahçe mayıs ayını göremeden yine umutlarını tüketti. Bitime 6 hafta kalmasına rağmen zirvenin 5 puan gerisine düşülmesi, taraftarı isyan ettirdi. Kayserispor karşısında 90+4'te skorun 3-3'e gelmesine büyük tepki vardı. İşte taraftara göre çöküşü getiren Jose Mourinho'nun yaptığı o büyük yanlışlar:

1-TIKIR TIKIR İŞLEYEN SİSTEM BOZULDU

Sezonun en verimli döneminde tıkır tıkır işleyen 3-4-1- 2 sistemi bir anda rafa kalktı. Mourinho, tam işler yoluna girmişken sistem değişikliğine gitti. Kazanılmasına rağmen Trabzonspor (4-1) ve Sivasspor (3-1) maçlarının ilk yarısında açık bir şekilde kendini gösteren düşüş, Kayserispor karşısında patladı.

2-NİSAN GELDİ, OTURMUŞ KADRO YOK

Sezonun sonu gelmesine rağmen, 22 Nisan itibarıyla hâlâ oturmuş bir sistem ve kadro yok. Sarı-lacivertlilerin sürekli değişen taktik anlayışı, taraftarda, "3'lü mü oynuyor 4'lü mü bilmiyoruz. İki maç üst üste aynı kadro ile çıkmışlığımız yok. Her maç papatya falı" yorumlarına neden oluyor.

3-OĞUZ NEDEN KULÜBEYE MAHKUM OLDU

İlk olarak 13. haftada 6-2 kazanılan Kayserispor maçına ilk 11 çıkan ve 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, sonrasında takımın vazgeçilmezi olmuştu. Ancak son 3 hafta kulübeden oyuna girdi. Aynı kaderi Kostic de yaşadı. Fenerbahçe kanatsız kaldı. Aynı zamanda tek forvet ısrarı da Dzeko ve En- Nesyri'yi bitirdi.

4-PARLAYAN YILDIZ SKRİNİAR SOLDU

Üçlü savunmada parlayan Skriniar, dörtlü düzende tanınmaz bir hal aldı. Yıldız oyuncu, yanındaki 2 futbolcunun verdiği rahatlıkla önde presi daha rahat yapıyor ve kalitesini ortaya çıkarıyordu. 4'lü defansta performansı geriye gitti.



BAŞKAN KOÇ'A DA TEPKİ VAR

Fenerbahçe'de bir sezonun daha heba edilmesine camia çok tepkili. Taraftarlar sosyal medyada, teknik direktör Mourinho kadar Başkan Ali Koç ve yönetimini de yoğun şekilde eleştiriyor. 2018'den bu yana sarılacivertli kulüpte başkanlık yapan Koç'un, Süper Lig'de şampiyonluk görememesi ve bu sezon da bu başarıdan çok uzakta kalınması taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Başkan Koç, şimdiye kadar tam 12 teknik adamla çalıştı, 100'den fazla transfer yaptı ve mutlu sona ulaşamadı. Taraftarlar, "Yüzümüz ne zaman gülecek? Ali Koç, Fenerbahçe'yi seviyorsa görevini bırakmalı" şeklinde binlerce mesaj paylaştı.



SORU:

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Suçlu kim, faturayı kime keseceğiz?

Gürcan BİLGİÇ

Ali Koç ve yönetim iyi anlatamamış!

Üç tane isim var; birincisi elbette Jose Mourinho… Kulübün bu seneki en büyük yatırımı. Ekibiyle 12 milyon Euro maliyeti var. Eline F.Bahçe tarihinin en değerli kadrosu verildi. Bırakın istediklerini, istemediklerini (Talisca-Amrabat) de aldılar. Ne kadronun kalitesine ne de ismine yakışır bir futbol oynadı. 26 kupası olan bir teknik adam, F.Bahçe ile oynadığı tüm finalleri (Lille, Rangers, G.Saray) kaybetti. Maç sonu açıklamasına baktığımızdaysa, "İstikrarsız ve inişliçıkışlı bir grafiğimiz olduğu doğru" diyerek sezonu nasıl heba ettiğini itiraf etti. İkinci isim Aziz Başkan… Kimsenin kafasında Mourinho yoktu. Seçim vaadi olarak ortaya attı; "F.Bahçe'nin çocuğu devri bitmiştir" diyerek rekor kıran İsmail Kartal'ı yok etti. Ali Koç'u da bu hedefin peşinden koşturdu. Çünkü Mourinho'yu getiren, seçimi kazanacaktı. Ali Koç'u ve yönetimini de üçüncü sıraya alırım. En iyi hoca, en iyi oyuncular modelini uyguladılar. "Yapı" ile de mücadele ettiler. 55 yıl sonra Türkiye'ye yabancı hakem getirdiler ama Mourinho'ya Fenerbahçe'nin ne olduğunu, nasıl oynaması gerektiğini, taraftarın nasıl mutlu edileceğini bir türlü anlatamadılar.



Ömer ÜRÜNDÜL

Kadro tercihleriyle maçları heba etti

Faturanın kime kesileceği o kadar açık ki düşünmeye bile gerek yok; Mourinho… Sezon başı geldi, istediği transferler yapıldı ama Portekizli hoca, kariyerine ters düşen bir anlayış sergiledi. Günümüz futbolunda takım oyunu ve futbolcuların birbirlerini tanımaları çok önemli. Zaten dünyanın en iyi takımlarının belli bir sistemleri ve mecburi değişiklikler dışında bir kadro yapıları var. Mourinho'nun hangi maça, hangi takımla ve hangi düzenle çıkacağı hep soru işareti oldu. Bir 4'lü defans, bir 3'lü defans… Günümüz futbolu atletizme döndü ama Fenerbahçe birçok futbolcunun kondisyon problemleriyle ağır çekim oynadı. Yürüyen Tadic'i bir numaralı oyuncu yaptı. 13. haftada ancak Oğuz Aydın'ı gördü. Sonra Yusuf Akçiçek'i keşfetti hatta bu konuda övgüler aldı. Ama son G.Saray derbisinden sonra o da yok oldu. Bunlara Kostic de dahil. Birçok maçın 60 dakikası kadro tercihleriyle heba oldu. Yönetim kurulu çok kariyerle bir hocayı takımın başına getirdi, istediği transferleri de yaptı. Bana göre onların sonuçta bir veballeri yok.



Levent TÜZEMEN

Türk kültürüne laf edemezsin!

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a taraftarlarının yüklenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü Mourinho'nun eline şahane bir kadro verdi. Devre arasında Talisca ve Skriniar gibi gövdeli oyuncuları getirdi. Serbest Kürsü'de Mourinho için 'Türkiye'ye CV'si gelmiş" dedim, haklı çıktım. Mourinho, egoları yüzünden elindeki kadroyu mundar etti. Okan Buruk haftalarca dar kadronun sıkıntısını yaşadı. Eğer Mourinho'nun sahip olduğu kadro elinde olsa lig yarışı çoktan biterdi. Tek suçlu, anahtarı koşulsuz olarak kullanan Mourinho'dur. Yönetim, futbolcuların da bir dediğini iki etmedi. Paralarını gününde ödedi. Mourinho, yerli oyunculara sırtını döndü. Okan hoca kupadaki derbiye aidiyet duygusu yüksek 6 yerli oyuncuyla çıktı. Son Kayseri maçına Mourinho 10 yabancı oyuncuyla çıktı. Türkiye'de görev yapacaksın, milli takımın önemli oyuncularına sahip olacaksın ve onları ilk 11 düşünmeyeceksin. Başarısızlığını Türk kültürüne yıkmaya çalıştan Portekizli, bize laf edeceğine kendi ülkesindeki ağlama kültürünün müziği olan Fado'ya baksın.



Ali GÜLTİKEN

Takım 'yap-boz' tahtasına döndü

Fenerbahçe, tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip. Bu nedenle de hepsi birbirinden kariyerli oyuncuların kullanımı noktasında oklar sahanın patronu Jose Mourinho'ya dönüyor. Özellikle ezeli rakipleriyle oynadığı kritik karşılaşmalarda, Türkiye Kupası çeyrek finalinde, son Kayseri maçında, Avrupa'da Rangers'a karşı Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Mourinho seviyesinde bir teknik adamın yapmaması gereken ve çok doğru görünmeyen tercihler vardı sahada. Sistemin içindeki oyuncuları sürekli değiştirmek kolay bir şey değil. Futbol her zaman oynama devamlılığı ve istikrar ister. Takımlarda birlikte oynama alışkanlığı çok önemlidir. Fenerbahçe takımını bu kadar çok yapboz şeklinde yönetmenin faturası ağır oldu. Sezonun sonuna kadar Fenerbahçe, elinde kalan tek heyecan ve motivasyon kulvarında da ağır yaralandı. Taraftarın umudu tükendi. Kalan 6 hafta onlar için artık önem taşımıyor. İşte tüm bunlara bakınca ortaya çıkan fotoğraf, en büyük suçlu olarak dünyanın en iyi hocası Jose Mourinho'yu işaret ediyor.