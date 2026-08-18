Haydi bu hasreti bitirelim!

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enerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi
Play-Off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. ChobaniStadı'ndaki mücadele saat22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Sarılacivertliler kazanıp hem rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hem de 17 yıllık Devler Ligi
hasretine son vermeyi istiyor. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Sarılacivertlilerin, Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu JaydenOosterwolde,
UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Lukaku ise listeye dahil edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör