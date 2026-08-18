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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Haydi bu hasreti bitirelim!

Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon’u konuk edecek sarı-lacivertliler, kazanıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Hedef Devler Ligi müziğini camiaya yeniden dinletmek. Zorlu karşılaşma saat 22.00’de

YUSUF TURHAN
Haydi bu hasreti bitirelim!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında bugün Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. ChobaniStadı'ndaki mücadele saat22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Sarılacivertliler kazanıp hem rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hem de 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermeyi istiyor. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak. Sarılacivertlilerin, Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu JaydenOosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Lukaku ise listeye dahil edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DEVLER LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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Haydi bu hasreti bitirelim!
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