Hedef Boscagli&Otavio

F.Bahçe'de Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması ve Samet Akaydın'ın da takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle stoper arayışları tam gaz sürüyor. Sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 1 lider, 1 de atlet özellikli bir savunmacı bakıyor. İstekler doğrultusunda sarı-lacivertliler, ilk hedefini PSV forması giyen Olivier Boscagli
olarak belirledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Fransız, liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor. Kanarya'nın savunmadaki bir diğer rotası da Porto'da oynayan Otavio Silva…
1.88 cm'lik boyuyla atlet ve sprinter bir isim olan 22 yaşındaki Sambacı'nın potansiyeli yüksek görülüyor. Fenerbahçe, iki oyuncu için de devre arasında girişimlerde bulunulacak.