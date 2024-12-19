Hedef Boscagli&Otavio

F.Bahçe'de Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması ve Samet Akaydın'ın da takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle stoper arayışları tam gaz sürüyor. Sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 1 lider, 1 de atlet özellikli bir savunmacı bakıyor. İstekler doğrultusunda sarı-lacivertliler, ilk hedefiniolarak belirledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Fransız, liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor.1.88 cm'lik boyuyla atlet ve sprinter bir isim olan 22 yaşındaki Sambacı'nın potansiyeli yüksek görülüyor.