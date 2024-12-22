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Giriş Tarihi: 22.12.2024

Hedefte Hermoso var

Hedefte Hermoso var
Becao'nun sakatlanması, taraftarın ıslıkladığı Samet'in de takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle iki stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Mario Hermoso'yu listesine aldı. Roma'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği ve görüşmelerin başladığı kaydedildi. İtalyan basınında da çıkan haberlerde F.Bahçe-Hermoso flörtünde gelişmelerin olumlu olduğu kaydedildi. Daha önce Galatasaray ile adı anılan tecrübeli oyuncu, bu sezon Roma formasıyla 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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Hedefte Hermoso var
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