Hedefte Hermoso var

Becao'nun
sakatlanması, taraftarın
ıslıkladığı Samet'in de
takımdan ayrılmak istemesi
nedeniyle iki stoper takviyesi yapacak olan
Fenerbahçe, Mario Hermoso'yu listesine aldı. Roma'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği ve görüşmelerin başladığı kaydedildi.
İtalyan basınında
da çıkan haberlerde F.Bahçe-Hermoso
flörtünde gelişmelerin olumlu olduğu kaydedildi.
Daha önce Galatasaray ile adı anılan
tecrübeli oyuncu, bu sezon Roma formasıyla
13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.