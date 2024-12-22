Hedefte Hermoso var

sakatlanması, taraftarınıslıkladığı Samet'in detakımdan ayrılmak istemesinedeniyle iki stoper takviyesi yapacak olanFenerbahçe, Mario Hermoso'yu listesine aldı.İtalyan basınındada çıkan haberlerde F.Bahçe-Hermosoflörtünde gelişmelerin olumlu olduğu kaydedildi.Daha önce Galatasaray ile adı anılantecrübeli oyuncu, bu sezon Roma formasıyla13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.