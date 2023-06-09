Hem sıcak hem paralı

Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak…Kanarya, Başakşehir'le karşılaşacağı mücadeleyi kazanıp 10 yıldır hasret kaldığı kupayı almak isterken, müsabakanın ardından da yeni sezon için düğmeye basılacak.Hem kaçan şampiyonluk hem de Galatasaray derbisinde alınan farklı yenilgi hocanın kalma ihtimalini bitirdi. Kupada mutlu sona ulaşılsa bile Portekizli'ye teşekkür edilecek. İçinde 'kal' denmesi için ufak da olsa bir umut olan tecrübeli hoca, yeni adresi için de görüşmelere başladı.Daha önce İstanbul'un çok soğuk olduğunu belirten Jesus böylece sıcak bir coğrafyada görev alacak ve yıllıkPortekizli'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2026'ya kadar imza atması bekleniyor.ADI F.Bahçe için geçen Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile olan sözleşmesini bitirmeden bir yere gitmek istemediğini açıklamıştı. 77 yaşındaki hocaya, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan da teklif geldi. Bu haberi duyuran Rumen basınından Digisport, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle tecrübeli hocanın teklifi reddettiğini belirtti. F.Bahçe'nin, Lucescu için makul bir seçenek olduğunun da altı çizildi.