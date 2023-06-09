Hem sıcak hem paralı

Kaybedilen G.Saray derbisi Portekizli’nin kredisini bitirdi. Daha önce İstanbul’un soğukluğundan şikâyet eden 68 yaşındaki hoca, yıllık 10 milyon Euro’ya Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştı
Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak… En son2012-13 sezonundaTrabzonspor'u yenerekbu kulvarda mutlu sona ulaşansarı-lacivertliler sonfinalini 2017-18'de oynamışancak Akhisar'a kaybetmişti. Kanarya, Başakşehir'le karşılaşacağı mücadeleyi kazanıp 10 yıldır hasret kaldığı kupayı almak isterken, müsabakanın ardından da yeni sezon için düğmeye basılacak. Yolların ayrılacağı ilkisim teknik direktör JorgeJesus olacak.
KENDİSİNİ GARANTİYE ALDI!
Hem kaçan şampiyonluk hem de Galatasaray derbisinde alınan farklı yenilgi hocanın kalma ihtimalini bitirdi. Kupada mutlu sona ulaşılsa bile Portekizli'ye teşekkür edilecek. İçinde 'kal' denmesi için ufak da olsa bir umut olan tecrübeli hoca, yeni adresi için de görüşmelere başladı. SuudiArabistan Milli Takımı ileel sıkıştı. Daha önce İstanbul'un çok soğuk olduğunu belirten Jesus böylece sıcak bir coğrafyada görev alacak ve yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Portekizli'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'na 2026'ya kadar imza atması bekleniyor.
LUCESCU İÇİN MAKUL SEÇENEK FENERBAHÇE
ADI F.Bahçe için geçen Mircea Lucescu, Dinamo Kiev ile olan sözleşmesini bitirmeden bir yere gitmek istemediğini açıklamıştı. 77 yaşındaki hocaya, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan da teklif geldi. Bu haberi duyuran Rumen basınından Digisport, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle tecrübeli hocanın teklifi reddettiğini belirtti. F.Bahçe'nin, Lucescu için makul bir seçenek olduğunun da altı çizildi.