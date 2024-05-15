Heyecanı iliklerine kadar hissedersin

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk için yapılan matematik hesapları rafa kalktı… Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklaması ve teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getireceğini ifade etmesi gündemi değiştirdi.
Önceki gün, "Artık çocukların üzülmesini istemiyorum. Kazanırsak Mourinho'yu takımın başına getireceğiz ve onun istediği oyuncuları alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı. Kendisi Fenerbahçe'yi çalışmaya başladı. Diğer arkadaşlar kazanırsa onların da Mourinho'yu getirmesini isterim"
diyen Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öğrenildi.
SENİN İÇİN EN İDEAL KULÜP
Fenerbahçe'de 2013-2016 yılları arasında forma giyen Portekizli stoper,
Mourinho'ya
sarı-lacivertli kulübü, tesisleri,
çalışma ortamını anlatırken
özellikle sarı-lacivertli
taraftardan söz etti. 2013-14
yılında Fenerbahçe formasıyla
şampiyonluk yaşayan ve 2014-
15 sezonunda Süper Kupa kaldıran
Alves, taraftar için "Sana
heyecanı iliklerine kadar
hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi
de en yoğun şekilde görürsün.
Kazandığın tüm şampiyonlukları
unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum.
'Bugüne kadar
ben ne yaşamışım' diyebilirsin.
Senin gibi başarı odaklı
bir teknik adam için Fenerbahçe
çalışılacak en ideal kulüp
olur" yorumunu yaptı.
'BENDEN DAHA İYİSİ YOK'
24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 26 kupa kaldıran Jose Mourinho'nun kendine güveni, açıklamalarına da yansıyor. İşte Portekizli hocanın kendisiyle ilgili ip uçları verdiği sözlerinden birkaçı:
Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.
Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.
Ben Jose Mourinho'yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.
Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.
Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim, ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.
Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.
Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu'yum ve özel biriyim.
LAKABI: SPECIAL ONE
Mourinho, 'Special One' (Özel biri)
lakabını sonuna kadar
hak ediyor. 61 yaşındaki teknik
adam 10 farklı kulüpte; 2 Şampiyonlar Ligi
(İnter-Porto), 3 Premier Lig
(Chelsea), 2 Seria A
(İnter), La Liga
(Real
Madrid), UEFA Kupası
(Porto), Avrupa Ligi
(M.United), Konferans Ligi
(Roma), İspanya Kupası
(Real Madrid), 4 İngiltere Kupası
(M.United,
Chelsea (3)), İspanya Süper Kupası
(Real Madrid), İtalya Süper Kupası
(İnter), 2 Portekiz Ligi
(Porto), Portekiz Kupası
(Porto), Portekiz Süper Kupası
(Porto) kazandı.
SORU:
Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması F.Bahçe'de başkanlık yarışının havasını nasıl etkiler? Mourinho hamlesi için sizin yorumunuz nedir?
Murat ÖZBOSTAN
Bu adaylık bir mesajdır: Artık meydan boş değil!
Aziz
Yıldırım, uzun uzun düşündükten sonra aday olmuş. Aziz Bey'in yaptığı açıklamalardaki en önemli çıkışı; "Çocukların artık yüzü gülsün..."
Aziz Yıldırım'ın adaylığı daha 24 saat geçmeden elbette bir heyecan getirdi. Bugün yapacağı basın toplantısında kendisi adaylık gerekçelerini anlatır. Benim duyduğum, "Bu kadar da meydanı boş bırakmak olmaz. Herkesle kavga ediyor. Kazanırım ya da kaybederim. Önemli olan tek şey Fenerbahçe"
gerekçesiyle sahaya indi. Güçlü bir yarış olacağını düşünüyorum. Ali Bey seçimi kazanırken oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 6 yıl önce 25 bindi. Bugün rakam 46 bin... Yani Ali Bey döneminde binlerce yeni üye olmuş. Seçimde taraftar oy kullansa Yıldırım kazanır! Ama kongre ortamı çok farklı.. Koç'un arkasında ayrıca yazılı, sosyal ve görsel medyada bu kadar başarısızlığa rağmen alkış tutan büyük bir grup mevcut...
Zaten daha lig bitmeden de ihale İsmail Kartal'a çıkarıldı! 'Oldu da bitti maşallah'
gibi bir durum var. Daha 2 maç var ortada.. Eleştiren de linç yiyor! Bütün bunlara rağmen Aziz Bey'in adaylığı cesaret verici… Jose Mourinho olayı ise büyük bir adım. "Ben olmasam bile Mourinho takımın başına gelmeli. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmalı"
söylemi de Sayın Koç'a bir mesaj.. Ali Bey de adaylıktan çekilen Saran da Portekizli teknik adamı istiyordu. F.Bahçe için hayırlısı olsun..
Gürcan BİLGİÇ
Seçim sonucunu yönetim kapasiteleri belirleyecek
Öncelikle
büyük takım kongrelerinin çok adaylı yapılması gerektiğini savunuyorum. Bunlar değerli koltuklardır ve "Ben daha iyi yaparım"
diyenler olmalıdır. Aziz Yıldırım bu karar için 6 yıl bekledi. Taraftarın, Ali Koç yönetiminin yeterli olmayacağından emin olmasını istedi. Sonuçta kazanabileceği bir seçim ortamı aradı, şimdi de bulduğuna inanıyor. Ali Koç'un adaylığı da bence bundan oldu. Aziz Bey'in seçime gireceğini öğrendi ve karşısına çıkmak istedi.
Çünkü göreve geldiğinde mali olarak batağın eşiğinde, temliklerle sarılmış, harcamaları kontrol edilen bir takım vardı. Şimdi durum farklı. Mourinho, üç gün önce Sadettin Saran-Ali Koç buluşmasının da konusuydu.
Aziz Başkan, ilk açıklamayı yaparak rakibinin bir adım önüne geçti. Bir heyecan yarattı mı? Kitlesi için evet… Ama seçim sandığı geldiğinde sonucu başkanların isimleri değil, yönetimlerinin kapasitesi belirleyecek.
Çünkü kongre iki başkandan da memnun değil. Listelere bakıp, hangi ekibin mücadeleyi daha iyi sürdüreceğini kararlaştıracak. Jose Mourinho ismi bir vizyondur. Kazanan teknik adam olarak akıllara yerleşmiş ve gittiği her takımda iddialı olmuş biri. Yılların tecrübesiyle kulübü de bu iddiasına taşıyacak fikirlerin, hamlelerin sahibi olabilir. Hakem kararlarıyla ilgili "Mourinho gelse yine olmaz"
cümlesi gerçek olacak mı onu da görme fırsatı bulacağız.
Bülent TİMURLENK
Fenerbahçe'nin önceliği lider bir teknik direktör!
Ortada
bir başarısızlık varsa, "Ben daha iyisini yaparım"
diyen birinin
ortaya çıkması her zaman iyidir…
Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho ile görüştüm"
sözüyle
beraber "Artık bu saatten sonra bizim çocuğumuz deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur"
diyerek Aykut Kocaman başta
olmak üzere yerli teknik adamlara
kapıyı kapayan bir tavrı var. Geçen
hafta medyaya göre Mourinho ile
Sadettin Saran'ın görüştüğü, onun
da Ali Koç lehine çekildiği bir ortamda
sanki bu ittifakın teknik direktör
adayıydı. Aziz Yıldırım, Portekizli
hocanın adını ortaya koyduktan
sonra bence Ali Koç başka bir isme
yönelecektir. Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'a kaybettiği seçimdeki büyük oy farkının ardından 6 yıl sonra çok hırslı olduğu ortada.
20 yıllık iktidarında ekibinde
camianın çok iyi tanıdığı, oy potansiyeli
yüksek yöneticiler ve iş çevresi
her zaman yer aldı. Elbette ki
iki adayın da listeleri belli olduktan
sonra daha doğru tahminler yapabilmek
mümkün. Ancak şunu baştan
söylemek lazım, Ali Koç, 6 yıldır
şampiyonluk sevinci yaşamadı
diye kongrenin favorisi Aziz Yıldırım
değil. Fenerbahçe'nin öncelikle liderlik vasıflarına sahip, takımın karşısına konuşmaya çıktığında gerek kariyeri ve iletişim gücüyle takıma iki basamak yukarıdan bakacak bir teknik direktöre ihtiyacı var.
Soyunma
odasındaki egoları
ezmezseniz, şişkin
egoların sizi soyunma
odası dışına attığını
görürsünüz.