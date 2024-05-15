Heyecanı iliklerine kadar hissedersin

SORU:

Murat ÖZBOSTAN

Gürcan BİLGİÇ

Bülent TİMURLENK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk için yapılan matematik hesapları rafa kalktı…Önceki gün,diyen Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öğrenildi.Mourinho'yasarı-lacivertli kulübü, tesisleri,çalışma ortamını anlatırkenözellikle sarı-lacivertlitaraftardan söz etti. 2013-14yılında Fenerbahçe formasıylaşampiyonluk yaşayan ve 2014-15 sezonunda Süper Kupa kaldıranAlves, taraftar için "Sanaheyecanı iliklerine kadarhissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyide en yoğun şekilde görürsün.Kazandığın tüm şampiyonluklarıunut.'Bugüne kadarben ne yaşamışım' diyebilirsin.Senin gibi başarı odaklıbir teknik adam için Fenerbahçeçalışılacak en ideal kulüpolur" yorumunu yaptı.24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 26 kupa kaldıran Jose Mourinho'nun kendine güveni, açıklamalarına da yansıyor.Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.Ben Jose Mourinho'yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim, ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu'yum ve özel biriyim.Mourinho,lakabını sonuna kadarhak ediyor. 61 yaşındaki teknikadam 10 farklı kulüpte;(İnter-Porto),(Chelsea),(İnter),(RealMadrid),(Porto),(M.United),(Roma),(Real Madrid),(M.United,Chelsea (3)), İ(Real Madrid),(İnter),(Porto),(Porto),(Porto) kazandı.Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklaması F.Bahçe'de başkanlık yarışının havasını nasıl etkiler? Mourinho hamlesi için sizin yorumunuz nedir?Yıldırım, uzun uzun düşündükten sonra aday olmuş. Aziz Bey'in yaptığı açıklamalardaki en önemli çıkışı;Aziz Yıldırım'ın adaylığı daha 24 saat geçmeden elbette bir heyecan getirdi. Bugün yapacağı basın toplantısında kendisi adaylık gerekçelerini anlatır. Benim duyduğum,gerekçesiyle sahaya indi. Güçlü bir yarış olacağını düşünüyorum. Ali Bey seçimi kazanırken oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 6 yıl önce 25 bindi. Bugün rakam 46 bin... Yani Ali Bey döneminde binlerce yeni üye olmuş. Seçimde taraftar oy kullansa Yıldırım kazanır! Ama kongre ortamı çok farklı.. Koç'un arkasında ayrıcaZaten daha lig bitmeden de ihale İsmail Kartal'a çıkarıldı!gibi bir durum var. Daha 2 maç var ortada.. Eleştiren de linç yiyor! Bütün bunlara rağmen Aziz Bey'in adaylığı cesaret verici… Jose Mourinho olayı ise büyük bir adım.söylemi de Sayın Koç'a bir mesaj.. Ali Bey de adaylıktan çekilen Saran da Portekizli teknik adamı istiyordu. F.Bahçe için hayırlısı olsun..büyük takım kongrelerinin çok adaylı yapılması gerektiğini savunuyorum. Bunlar değerli koltuklardır vediyenler olmalıdır. Aziz Yıldırım bu karar için 6 yıl bekledi. Taraftarın, Ali Koç yönetiminin yeterli olmayacağından emin olmasını istedi. Sonuçta kazanabileceği bir seçim ortamı aradı, şimdi de bulduğuna inanıyor. Ali Koç'un adaylığı da bence bundan oldu.Çünkü göreve geldiğinde mali olarak batağın eşiğinde, temliklerle sarılmış, harcamaları kontrol edilen bir takım vardı. Şimdi durum farklı.Aziz Başkan, ilk açıklamayı yaparak rakibinin bir adım önüne geçti. Bir heyecan yarattı mı? Kitlesi için evet…Çünkü kongre iki başkandan da memnun değil. Listelere bakıp, hangi ekibin mücadeleyi daha iyi sürdüreceğini kararlaştıracak. Jose Mourinho ismi bir vizyondur. Kazanan teknik adam olarak akıllara yerleşmiş ve gittiği her takımda iddialı olmuş biri. Yılların tecrübesiyle kulübü de bu iddiasına taşıyacak fikirlerin, hamlelerin sahibi olabilir. Hakem kararlarıyla ilgilicümlesi gerçek olacak mı onu da görme fırsatı bulacağız.bir başarısızlık varsa,diyen birininortaya çıkması her zaman iyidir…Aziz Yıldırım'ınsözüyleberaberdiyerek Aykut Kocaman baştaolmak üzere yerli teknik adamlarakapıyı kapayan bir tavrı var. Geçenhafta medyaya göre Mourinho ileSadettin Saran'ın görüştüğü, onunda Ali Koç lehine çekildiği bir ortamdasanki bu ittifakın teknik direktöradayıydı. Aziz Yıldırım, Portekizlihocanın adını ortaya koyduktansonra bence Ali Koç başka bir ismeyönelecektir.20 yıllık iktidarında ekibindecamianın çok iyi tanıdığı, oy potansiyeliyüksek yöneticiler ve iş çevresiher zaman yer aldı. Elbette kiiki adayın da listeleri belli olduktansonra daha doğru tahminler yapabilmekmümkün. Ancak şunu baştansöylemek lazım, Ali Koç, 6 yıldırşampiyonluk sevinci yaşamadıdiye kongrenin favorisi Aziz Yıldırımdeğil.Soyunmaodasındaki egolarıezmezseniz, şişkinegoların sizi soyunmaodası dışına attığınıgörürsünüz.