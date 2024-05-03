Hikâyem yarım kaldı

Futbol kariyerine 7 Eylül 2015'te Derincespor altyapısında başlayan, bir yıl sonra Fenerbahçe'ye imza atan 2004 doğumlu Melih Bostan,
geçen sezon
başında gittiği
Gençlerbirliği'nde
son 9 haftada
ortaya koyduğu
performansla
dikkat çekmeye
başladı. Ligde 9 haftada 6 gol-4 asiste imza atan 20 yaşındaki forvet,
17
resmi karşılaşmada
9 gol-4 asiste ulaştı.
Fenerbahçe'nin
geleceği olarak 2022 yılında İsak Vural, Arda Güler, Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu ile birlikte
imza attırdığı genç oyuncu
hem o günü hem de hedeflerini SABAH SPOR
'a anlattı:
HAYALİM KADIKÖY'DE GOL SEVİNCİ
Fenerbahçe alt yaş kategorilerinde iyiydim. Çok gol atıyordum ve benden beklenti yüksekti.
6 genç oyuncu olarak
A Takım için imza attığımız
o günü unutamam, çok
heyecanlıydım. Ancak sık sık sakatlıklar yaşadım. O yüzden istikrar oluşamadı.
Fenerbahçe
ile yarım kalan bir hikâyemiz
var. Tekrardan güçlenip
iyi bir şekilde dönmek istiyorum. Arda Güler benim çok yakın arkadaşım. Neden Arda gibi olmayayım? İçimde kalan bir ukde var. 50 bin kişinin önüne çıkıp neden gol atma duygusunu yaşamayayım?
Bunu başarmak istiyorum. En
büyük hayalim A takım formasıyla
çıkıp, Fenerbahçe ile Kadıköy'de
gol sevinci yaşamak.
MENTAL OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUNCUYUM
Gençlerbirliği'ne geldiğimde fizik olarak hazır değildim.
Türkiye Kupası
maçlarını iyi değerlendirdim. Uzatmalarda
kaybettiğimiz maçta Trabzonspor'a attığım gol kariyerimin en iyi gollerinden biriydi. Üzerimdeki stresi o golle atmış oldum. Çok rahatladım. Golü attıktan sonra içimden 'oh be' dedim.
Geçmişte fazla sakatlıklar
yaşadım. Arka adalemden sakatlanmıştım ve iki kez tekrarladı.
Ancak hep mental olarak güçlü kaldım.
Öyle olmasa futbolu bırakabilirdim.
Toparlama sürecim 1 seneyi buldu. Örnek aldığım, idol olarak gördüğüm isim Agüero.
Tarzını çok beğeniyordum.
Çok çalışıp bir gün onun gibi
olmak istiyorum.