Hikâyem yarım kaldı

Futbol kariyerinegeçen sezonbaşında gittiğiGençlerbirliği'ndeson 9 haftadaortaya koyduğuperformansladikkat çekmeyebaşladı.17resmi karşılaşmada9 gol-4 asiste ulaştı.Fenerbahçe'ningeleceği olarakimza attırdığı genç oyuncuhem o günü hem de hedeflerini'a anlattı:6 genç oyuncu olarakA Takım için imza attığımızo günü unutamam, çokheyecanlıydım.Fenerbahçeile yarım kalan bir hikâyemizvar. Tekrardan güçlenipiyi bir şekilde dönmek istiyorum.Bunu başarmak istiyorum. Enbüyük hayalim A takım formasıylaçıkıp, Fenerbahçe ile Kadıköy'degol sevinci yaşamak.Türkiye Kupasımaçlarını iyi değerlendirdim. Uzatmalardakaybettiğimiz maçtaGeçmişte fazla sakatlıklaryaşadım.Ancak hep mental olarak güçlü kaldım.Öyle olmasa futbolu bırakabilirdim.Toparlama sürecim 1 seneyi buldu.Tarzını çok beğeniyordum.Çok çalışıp bir gün onun gibiolmak istiyorum.